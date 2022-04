Brandenburg/H

Rüde Lou kennt das schon: Dr. Kerstin Schwarz nimmt ihren Hund zwischen die Hände und streckt seinen Körper. Eine angenehme Haltung für Lou. Sichtlich entspannt schließt der Golden Doodle seine Augen. „Seine Muskulatur dehnt sich in dieser Position“, sagt Schwarz.

Die Tierärztin aus Brandenburg an der Havel behandelt viele ihrer vierbeinigen Patienten mit Osteopathie. „Dahinter verbirgt sich eine ganzheitliche Behandlungs- und Betrachtungsweise“, erklärt Kerstin Schwarz.

Sie ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Die Schulmedizin ersetzen könne die Osteopathie, die ganz ohne Medikamente und Geräte auskommt, aber nicht: „Wenn ein Tier einen Kreuzbandriss hat, dann muss es operiert werden“, betont die Tierärztin.

In dieser Haltung dehnt Tierärztin Kerstin Schwarz die Muskulatur von Rüde Lou. Quelle: Franziska von Werder

Osteopathische Methoden können jedoch neue Impulse geben, mitunter den Ursprung von körperlichen Blockaden feststellen, die herkömmliche Untersuchungen oft übersehen: „Ich habe ein ganzes Set an Möglichkeiten, die ich dem Tier entsprechend anwenden kann“, erklärt Schwarz.

„Wenn es vorne links lahmt, gucke ich mir nicht nur das linke Vorderbein an, sondern den gesamten Körper“, führt die Tierärztin aus. Auch wachstumsbedingte Probleme bei Welpen könne sie so erkennen und rechtzeitig in den Griff bekommen.

Dr. Kerstin Schwarz: „Eine Operation ist nicht immer sinnvoll“

Kleine Hunde haben oft einen hüpfenden Gang, informiert Schwarz. Ganz viele dieser sogenannten Patellaluxationen werden operiert. Das ergibt für die Tierärztin jedoch nicht immer Sinn: „Es gibt viele biomechanische Zusammenhänge zu anderen Strukturen im Körper. Wenn man das Knie chirurgisch behandelt, verschwinden damit die anderen Probleme nicht.“ Sie veranlasse selbst oft Operationen. Aber eben nicht immer – und mit Maß: „Bei leichteren Fällen hilft oft auch schon eine sanftere Technik.“

Osteopathie ist bei allen Tieren möglich

Zurück geht die Osteopathie auf den Amerikaner Andrew Taylor Still, der die manuelle Behandlungsform im 19. Jahrhundert an Menschen entwickelte. Seit etwa 30 Jahren ist sie auch bei Tieren populär. „Gelernt habe ich die Osteopathie an Hunden und Pferden“, erzählt die Tierärztin, „aber prinzipiell ist sie bei allen Tieren möglich.“

Brandenburg an der Havel: Mit kleinen Bewegungen lassen sich Blockaden lösen

Exakte anatomische Kenntnisse sind dafür erforderlich, betont die Tierärztin: „Nur wenn man weiß, wie die einzelnen Gelenkflächen zueinanderstehen, kann man Blockaden und Fixationen mit kleinen Bewegungen lösen.“ Das ist aber nur ein Teilbereich der osteopathischen Medizin. „Es gibt auch fasziale Methoden, dabei geht es mehr um das Grundgerüst des Körpers.“

Seit zwei Jahren hat Tierärztin Kerstin Schwarz Lou schon. Für sie war immer klar: Ein Leben ohne Tiere geht nicht. Quelle: Franziska von Werder

Ähnlich wie bei Menschen, gebe es auch in der Tierwelt nicht das perfekte und gesunde Tier. „Es ist viel sinnvoller, wenn ich mit einer Behandlung Gesundheit erhalte, als wenn ich nur Krankheit beseitige“, findet Kerstin Schwarz. Auch die Osteopathie versteht sie als prophylaktische Anwendung.

Mit den Händen mobilisiert die Tierärztin aus Brandenburg an der Havel bestimmte Körperregionen

Tierhalter kommen zwar meistens dann zu ihr, wenn das Tier schon eine Beschwerde hat, aber: „Im Rahmen der normalen Behandlung kann ich osteopathische Methoden mit einbeziehen“, sagt Schwarz. Wenn sie zum Beispiel bemerkt, dass ein Tier nur schwer Luft bekommt, mobilisiert sie mit ihren Händen das Zwerchfell. „Das kann zehn Minuten dauern oder eine Stunde“, sagt die Tierärztin.

Kerstin Schwarz will die Lebensqualität ihrer Patienten verbessern

Zauber bewirke die Osteopathie aber nicht. „Ich gehe da nicht einmal ran und dann ist plötzlich alles gut“, so Schwarz. Sie könne aber die Lebensqualität der Tiere verbessern. Eine pauschale Behandlung für Tiere gebe es nicht. Insbesondere bei strukturellen Problemen, wie etwa Arthrose kann sie dafür sorgen, dass Schmerzen gelindert werden und sich das Tier insgesamt wohler fühlt. Weggehen wird eine Schädigung am Gelenkknorpel dadurch nicht.

„Es stand schon immer fest, dass ich Tierärztin werden würde“, sagt die Tiermedizinerin, die an der Humboldt-Universität in Berlin ihren Abschluss gemacht hat. Kerstin Schwarz ist mit Tieren großgeworden. „Dass ich in die Osteopathie gegangen bin, hat damit etwas zu tun, dass ich mehr Möglichkeiten haben wollte“, sagt sie.

Die Tierbesitzer müssten jedoch offen dafür sein. Wenn sie eine solche Behandlung kategorisch ablehnen, könne sie auch nicht funktionieren. Das ist es was Kerstin Schwarz an ihrem Beruf schätzt: „Ich arbeite gerne mit Mensch und Tier zusammen.“ Die Erfolge der Osteopathie merke man immer beiden an.