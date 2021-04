Tierischer Besuch in Brandenburg: Enten sonnen sich beim Frosch im Humboldthain

Brandenburg/H

So ein Sockel im Brunnen ist echt praktisch: Ein Entenpaar ließ sich am Donnerstagnachmittag neben dem wasserspeienden Frosch im Humboldthain nieder, putzte sich und genoss die Frühlingssonne, die ab und an durch die Wolken brach. Doch die Ruhe währte nicht lang: Ein Erpel kam dem Paar zu nahe. Erpel Nummer 1 scheuchte den Rivalen durch das Becken, bis er abzog.

Um Ostern herum gehen die Wasserspiele in der Stadt Brandenburg wieder in Betrieb. Der Frosch gehört seit den 1950er-Jahren dazu, ist seit Generationen ein beliebter Anlaufpunkt für die kleinen und großen Leute. Die einst dunkelgrüne, einfarbige Plastik ist zur Bundesgartenschau 2015 von Grafitti-Künstler Guido Raddatz kunstvoll gestaltet worden.

Von Heiko Hesse