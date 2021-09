Tiny-Häuser am Klostersee nun doch mit Bebauungsplan

Lehnin

Die Nutzung eines klassischen Campingplatzes als Standort für Tiny-Häuser ist im Land Brandenburg nicht so einfach. Das muss auch Heiko Neupert zur Kenntnis nehmen. Der aus Wildenbruch stammende Investor wird jetzt doch einen Bebauungsplan für das von ihm erworbene Freizeitareal am Lehniner Klostersee in Auftrag geben. Darauf hatte die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises schon seit längerem gedrängt.

Runder Tisch im Kloster Lehniner Rathaus

In dieser Woche gab es einen „Runden Tisch“ im Kloster Lehniner Rathaus an dem unter anderem Neupert mit seinen Anwälten sowie die Kommune mit Bürgermeister Uwe Brückner und der Landkreis mit Fachdienstleiter Jens Kronemann teilnahmen. Die Bauaufsichtsbehörde ließ keinen Zweifel daran, dass sie eine Entwicklung auf dem Campingplatz im Sinne des Investors nur im Rahmen eines Bebauungsplans bewerten würde. Neupert sagte der MAZ auf Nachfrage: „Dazu bin ich gern bereit. Für die Zukunft möchte ich Rechtssicherheit auf dem Gelände.“

So sehen die von Heiko Neupert produzierten Tiny-Häuser aus. Sie sind straßenzugelassen und in einer halben Stunde transportbereit. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei den Aktivitäten Neuperts geht es nämlich nicht nur um das Aufstellen und Vermarkten von Stellplätzen für Tiny-Häuser. Der Besitzer will außerdem eine Saunalandschaft anlegen, es soll feste Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Stromanschlüsse geben. Wege, Einfriedungen und Stellplätze müssen erneuert werden. „Das Gesamtpaket muss sich in der Planung widerspiegeln, um eine geordnete Entwicklung zu ermöglichen. Darauf haben wir den Investor von Anfang an hingewiesen. Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde“, so Bürgermeister Uwe Brückner.

Planung kann bis zu zwei Jahre dauern

Das Genehmigungsverfahren für einen Bebauungsplan kann ein bis zwei Jahre dauern. In dieser Zeit hat auch die Öffentlichkeit Gelegenheit zu den Absichten des Investors Anregungen und Bedenken zu äußern. Was am Ende von den Vorstellungen Neuperts übrig bleibt, muss abgewartet werden. Immerhin befindet sich der Campingplatz im Außenbereich und in einem Landschaftsschutzgebiet.

Was ist ein Tiny-Haus?

Nach wie vor unterschiedliche Auffassungen gibt es zur rechtlichen Wertung eines Tiny-Hauses, die bereits im Frühjahr zu einem Aufbauverbot durch den Landkreis führte. Prompt folgte ein Widerspruch, den das Verwaltungsgericht Potsdam beschäftigte. Die Neupert-Seite sieht keinen Unterschied zwischen den straßenzugelassenen Minihäusern und klassischen Wohnwagen oder Caravans. Als Dauerwohnsitz ist ein Tiny-Haus auf dem Campingplatz ohnehin nicht erlaubt. Dagegen ist für den Landkreis das Vorhaben in seiner Gesamtheit ohne eine Planung nicht akzeptabel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unter Etage des Tiny Houses am Klostersee in Kloster Lehnin in der Vogelperspektive Quelle: Konstanze Kobel-Höller

„Was in der Zwischenzeit machbar und nicht machbar ist, wird in weiteren Runden mit Herrn Neuperts Rechtsbeiständen und der Bauaufsicht besprochen“, kündigte Ausschussvorsitzender Harry Grunert bei der Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Kloster Lehniner Gemeindevertretung an. Ausschussmitglied Andreas Bernig stellte klar: „Wir wollen keine Tiny-Häuser unterbinden. Doch muss alles im rechtlichen Rahmen laufen.“ Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar bedauert, das nach den jetzigen Vorstellungen nur noch Pächter von Tiny-Haus-Parzellen auf dem Platz aufgenommen werden sollen. Der Charakter eines Campingplatzes würde so verloren gehen, findet Niewar.

Firma nach Damsdorf umgezogen

Investor Neupert sieht sich durch die jüngste Entwicklung nicht daran gehindert, weitere für Tiny-Häuser vorgesehene Parzellen auf seinem Privatgelände zu verpachten. Abgeschlossen ist inzwischen der angekündigte Umzug seiner Firma von Treuenbrietzen nach Damsdorf. In einer ehemaligen GPG-Halle hat Neupert seine Sandsteinproduktion und die Fertigung von Tiny-Häusern aufgenommen. Die Sandsteinelemente werden zur Fassadengestaltung an den rollenden Freizeitdomizilen angebracht, die höchstens 3,5 Tonnen wiegen dürfen, wenn sie von einem Pkw oder einem Transporter gezogen werden sollen.

Von Frank Bürstenbinder