Wie ein ganzer Wohnblock implantiert wird

Brandenburg/H

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Am jahrzehntelang brachliegenden Eckgrundstück von Tismar- und Linienstraße realisiert der Projektentwickler Bernd Jansen ein weiteres ambitioniertes Wohnungsbauvorhaben und schließt damit eine weitere Baulücke.

Umplanen war notwendig

Erste Pläne hatte er bereits zu Jahresbeginn 2018 vorgestellt, doch verzögerte sich der Baubeginn, weil nicht zu allen Nachbarn eine Einigung über ein komplettes Bebauen bis zu den Rändern des 500 Quadratmeter großen Baufeldes erzielt werden konnte. „Also haben wir noch einmal umgeplant.“

Anzeige

14 Wohnungen entstehen

Das Modell der Planer Pietrek & Voigt aus Potsdam. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Es entstehen 14 Wohnungen in Größen von 65 bis 95 Quadratmetern. Jede Wohnung ist über Aufzug erreichbar und wird einen eigenen Balkon haben. Ursprünglich sollten es einzelne Eigentumswohnungen werden, doch hat jüngst ein Investor von außerhalb das ganze Paket erworben und will die einzelnen Einheiten nun vermieten. Das Verwalten übernimmt Jansen-Immobilien, die Kaltmiete soll neun Euro je Quadratmeter betragen.

Brandenburg steigt auf

„ Brandenburg an der Havel wird gerade von auswärtigen Investoren entdeckt. Die Stadt hat einen großen Stellenwert und ist mittlerweile zur A-Lage aufgerückt“, sagt der erfahrene Projektentwickler, der selbst mehrere große Vorhaben realisiert hat. „Zurzeit wird auf alles draufgegangen, was irgendwie auf den Markt kommt. Früher konnte ich durch die Stadt gehen und mir aussuchen, welche Ruine ich entwickele. Das ist nicht mehr so, auch weil andere bereit sind, praktisch jeden Preis für eine Immobilie zu bezahlen.“

Einzellagen mitten in der Stadt

Viel Beton wird für die Bodenplatte gebraucht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Deshalb setze er bei seinen eigenen Vorhaben „auf Einzellagen im urbanen Gebiet“. Dies sei auch in der Tismarstraße so, ringsum sind beinahe alle Gebäude saniert, der Rest in vorzeigbarem Zustand. Jansen hat selbst einmal in der benachbarten Gödenstraße gewohnt, zu Wendezeiten sei die Tismarstraße eine der beliebtesten Wohngegenden der Stadt gewesen. Das ganze Quartier um Flutstraße, Hausmannstraße und Linienstraße könne sich mittlerweile sehen lassen. Die Straßen und Gehwege sind saniert, es ist nur ein Fußweg zum Hauptbahnhof wie in die Innenstadt, man wohne ruhig, das städtische Leben sei leicht erreichbar.

Eine Wohnung mit eigener Garage

Es gibt sogar ausreichend Parkplätze in der Umgebung, deshalb hat der Bauherr auf ein Parkdeck im „Erdgeschoss“ des Hauses verzichtet. Wegen des lockeren Baugrunds musste er auf Pfählen gründen, die Bodenplatte wurde vor wenigen Tagen gegossen. Ebenerdig wird es nun Hauswirtschaftsräume geben, zudem eine barrierefreie Wohnung mit Zugang von der eigenen Garage.

Im kleinen Hof werden Mülltonnen und Fahrradstellplätze unterkommen, das hätte er normalerweise im Gebäude integriert, das jetzt aber wegen des Zögerns der Nachbarn nicht so eine große Grundfläche bekommt. Diesem Einschnitt ist auch die vorgesehene Dachbegrünung zum Opfer gefallen, weil auch die Aufzugtechnik oben unterkommen muss.

Viel Glas und Licht

Projektentwickler Bernd Jansen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die anderen Wohnungen sind verteilt auf den vier darüber liegenden Geschossen. Im Gebäude gibt es 1600 Quadratmeter Geschossflächen, davon sind 1100 Quadratmeter als Wohnflächen zu nutzen. Die Wohnungen werden eine Zimmerhöhe von 2,70 Metern haben. Fast alle haben Südausrichtung, „es wird also viel Licht und Glas geben, aber auch spezielle Jalousien“. Geplant hatte Jansens Stammbüro, nämlich das Planungsatelier Pietrek & Voigt Potsdam.

Investiert werden rund drei Millionen Euro. Fördermittel gibt es für dieses Vorhaben nicht, alles wird frei finanziert, sagt der Bauherr.

Bauzeit bis Jahresende

Weil er bereits einen Käufer hat und das Projekt auch schon einige Zeit umsetzungsreif ist, will Jansen beim Bauen nun auf die Tube drücken. Firmen in allen Gewerken sind bereits vertraglich gebunden, Ziel ist es, bis zum Jahresende fertig zu sein. „Da wollen wir dranbleiben, auch wenn wir nicht wissen, wie es in Pandemie-Zeiten vorangeht und wie viele der Bauleute zwischenzeitlich auch mal in Quarantäne müssen.“

Von André Wirsing