Brandenburg/H

Titelträume leben auf dem Gelände der Regattastrecke zwischen Partymusik, Kartenspielen und Kajaks. Zur Deutschen Meisterschaft im Kanu-Rennsport bevölkern aktuell 1100 Sportler aus 112 Vereinen das Gelände, mit Betreuern und Familienangehörigen steigt die Zahl der Gäste auf bis zu 2500 an. „Wir bauen hier für eine Woche eine kleine Stadt“, sagt Uwe Steinhäuser der MAZ, der 48-Jährige ist der sportliche Leiter im Vorstand des Regattateams.

Faszination Kanusport

Die Deutschen Meisterschaften spornen Luca Mikolajczak an. „Ich trainiere, um besser zu werden“, sagt der Leipziger. Deshalb fährt er zweimal täglich mit seinen Teamkollegen auf den Beetzsee, jeweils um 10 und 16 Uhr. „Zuerst fahren wir locker, dann ein Stück mit zügigem Tempo und dann mit Sprints. Am sinnvollsten ist es für die Wettkämpfe in Mannschaftsbooten zu trainieren“, sagt der 16-Jährige. Der Kanusport hat ihn gepackt, besonders die „Kombination aus Ausdauer und Kraft, die immer nützlich ist.“

Sein Mannschaftskollege Nicolas Werschke empfiehlt Kanuten, bei tropischen Temperaturen um die 30 Grad Celsius ausreichend zu trinken. „Für die Konzentration ist es auch wichtig, genügend zu schlafen und viel zu essen. Wichtig ist es, klar im Kopf zu bleiben und sich nicht zu viele Gedanken zu machen, wenn mal ein Fehler passiert“, sagt er der MAZ.

Statt Zweifel dominieren zu lassen, empfiehlt er, nie aufzugeben. Für seine Lieblingssportart wünscht er sich mehr Wertschätzung. „Kanu hat mehr Beachtung verdient, denn wenn man die Olympischen Spiele betrachtet, holen die Kanuten häufig die meisten Medaillen“, sagt Werschke.

Heimat an der Regattastrecke

Das sehen auch Emma Heu vom Kanuclub Potsdam und ihre Teamkollegin Justine Böttcher aus Kirchmöser so. Die 15-Jährige ist eine Nachwuchshoffnung und wurde letztes Jahr in ihrer Altersklasse fünffache Deutsche Meisterin im Mehrkampf. Die Regattastrecke am Beetzsee bedeutet für sie Heimat, beim Zelten am Beetzsee fühlt sie sich wohl. „Es ist mal schön, auf der vertrauten Strecke zu fahren“, sagt Böttcher der MAZ.

Das Turnierwochenende ist für das Duo eine besondere Zeit. Abseits des Trainings schauen sie Serien auf dem Smartphone, lesen Bücher, spielen Karten, feuern Teamkollegen von der Tribüne aus an und treffen sich mit Kanuten, die sie sonst nur bei deutschlandweiten Wettkämpfen sehen. Vor den Turnieren ist die Anspannung dennoch ein ständiger Begleiter. „Dieser Adrenalinschub und der Moment, bevor man auf das Wasser fährt, das ist schon etwas Besonderes“, sagt Emma Heu der MAZ. Für ihre Freundin und Teamkollegin Justine Böttcher sind die Wettkämpfe aber die beste Möglichkeit, den aktuellen Leistungsstand zu ermitteln.

Suche nach Kompromissen

„Nur nach Wettkämpfen weiß ich, wo ich mich noch verbessern kann und wo meine Stärken und Schwächen liegen“, sagt sie der MAZ. Für ihre gemeinsame Fahrt im Kajak-Zweier muss das Duo Kompromisse finden. „Die Herausforderung ist es, sich abzustimmen, obwohl wir unterschiedliche Stärken haben“, sagt Emma Heu der MAZ. Die Sportlerinnen suchen den idealen Mix aus Kraft und Schnelligkeit, beachten dabei die sogenannte Frequenz, die Anzahl der Paddelschläge pro Minute und besprechen auf dem Wasser im Sekundentakt ihre Kommandos.

Traum von Olympia

Beide Sportlerinnen verbindet ein gemeinsamer Traum. „Es wäre schön, irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein“, sagt Justine Böttcher der MAZ. Doch vorerst freut sie sich auf die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.

Die ersten Entscheidungen bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport fallen ab Freitag, den 30. August. Dann beginnt der Endlauf der Juniorinnen im Zweier-Kanadier über 500 Meter. Besucher haben an allen Tagen freien Eintritt, Wettkämpfe können auch per Livestream unter www.brandenburger-regatten.de verfolgt werden. Auf dieser Homepage ist auch das Gesamtprogramm der Deutschen Meisterschaften zu sehen.

Von André Großmann