Die Direktkandidaten von FDP, Grünen und SPD haben ihre Plakate schon flächendeckend in der Stadt verteilt, doch Tobias Bank von den Linken ist der erste Bewerber um das Direktmandat für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis 60, der nun seinen Wahlkampf offiziell eröffnet hat.

Es geht nicht ohne Plakate

Wahlplakate will der 35-Jährige auch noch im August aufhängen, er habe Studien gelesen, dass es ohne diese überhaupt keine Erfolgsaussichten gebe – allein online und in sozialen Medien reiche die Präsenz nicht aus. Natürlich seinen die Plakate auch hundertprozentig recycelbar, das habe man sich vom Produzenten versichern lassen.

Haustürwahlkampf fiel aus

Eigentlich wollte Bank bereits zu Jahresbeginn seinen großen Haustürwahlkampf starten, doch fiel aus den bekannten Pandemiegründen komplett aus. Er muss sich bekannter machen in dem Wahlkreis, der von Rathenow bis Jüterbog reicht und sich über ein rundes Sechstel der Landesfläche erstreckt.

Experte für Kommunalpolitik

Im östlichen Havelland kennt man ihn gut, er sitzt seit 13 Jahren in der Gemeindevertretung in Wustermark, führt diese sogar, auch im Kreistag ist er seit zehn Jahren Mitglied. Kommunalpolitik ist sein Steckenpferd, er sitzt in der Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft seiner Partei, seit März sogar im Bundesvorstand der Linken. Hauptberuflich arbeitet er als Referent für die Bund-Länder-Koordination im Deutschen Bundestag.

Gute Ideen kosten Geld

Er kennt also die Probleme in den Gemeinden, Städten und Landkreisen, öffnet Bundespolitikern die Augen: „Wenn sich beispielsweise ein Unternehmen wie Havelbus zur Elektromobilität bekennt, muss man dazu sagen, dass ein Elektrobus dreimal so viel wie ein Verbrenner-Bus kostet. Hinzu kommen lange Strecken. Um Alltagstauglichkeit herzustellen, braucht man auch Betriebshöfe zum Laden, die mal locker 15 Millionen Euro kosten.“ Da würden viele staunen, wenn sie sehen, was alles an guten Ideen beim Umsetzen dranhängt.

Geld für Kommunen

Deswegen will er beispielsweise auch Förderprogramm ausbauen, sie kombinieren und die kommunalen Eigenanteile streichen. „Die jetzigen Programme nützen nur Kommunen, die schon Geld haben. Ich kann auch keine Förderung mit zwei Jahren Laufzeit von Antrag über europaweite Ausschreibung und Umsetzen realistisch halten.“ Ohne die Kommunen bekomme man aber weder Verkehrswende noch neue Klimapolitik umgesetzt.

Gegen Atom-Endlager

Selbstbewusst bezeichnet Bank seine Partei bei der Umweltpolitik „nachhaltiger als die Grünen“, weil die Linken die ökologischen mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten verbänden. Kategorisch schließt er einen möglichen Atomendlager-Standort in seinem Wahlkreis aus, obwohl 90 Prozent seiner Fläche in der Favoritenliste des Bundes liegen. „Brandenburg exportiert 60 Prozent seiner erzeugten Strommenge und hat keinen AKW-Standort, da werden wir auch kein Endlager zulassen.“

Glasfaser-Fonds für Dörfer

In Sachen Digitalisierung fordert er einen „Glasfaser-Fonds“: „Es kann nicht angehen, dass sich die Telekommunikationskonzerne nur die lukrativen Standorte heraussuchen, aber nicht bis ins letzte Haus auf dem Land verlegen wollen. Dann müssen sie eben eine Abgabe zahlen, wenn sie in Städten verlegen. Aus diesem Topf wird dann das Erschließen der ländlichen Regionen bezahlt.“ Zu gleichen Lebensbedingungen gehöre eben auch, dass jeder gleiche Chancen habe, an Bildung, Arbeitsleben und Kultur auch digital teilzuhaben.

Helmut Kohl als Vorbild

Und selbst Helmut Kohl (CDU) hat sich Tobias Bank als Vorbild für den Wahlkampf genommen. „In den 16 Jahren seiner Kanzlerschaft lag der Spitzensteuersatz bei 52 Prozent, wurde erst von der SPD abgesenkt. Wir fordern nun auch wieder den höheren Satz – wenn es die CDU gekonnt hat, können wir das auch.“ Und natürlich will er auch eine Vermögensabgabe – die erste Million solle frei sein, danach müsse gezahlt werden.

Selbstbild: Idealist

Bank sieht sich selbst als Idealisten, er tourt mit der „Gerechtigkeitstour“ des Landesverbands durchs Land, kommt damit auch in die Havelstadt. Für den 7. August hat ein Friedens- und Familienfest hier geplant, doch die Auflagen der Stadt Brandenburg an der Havel seien so unerfüllbar gewesen, dass man nun nach Petzow bei Werder ausweiche. Dort spiele unter anderem die Russian-Speedfolk-Band „44 Leningrad“.

Auf eine Prozentzahl für seinen Stimmenanteil bei der Wahl am 26. September mag er sich nicht festlegen, er gibt aber den zweiten Platz unter den 14 Bewerbern als Ziel aus.

Von André Wirsing