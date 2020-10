Tobias Bank will für die Linke in den Bundestag

Brandenburg/H

Tobias Bank ist der Direktkandidat der Linken für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 60. Zur Wahlkreisversammlung am Freitagnachmittag im Industriemuseum in Brandenburg bekam der 34 Jahre alte Politik- und Verwaltungswissenschaftler 70 von 75 abgegebenen Stimmen.

Spezialgebiet Kommunalpolitik

Bank lebt im havelländischen Elstal und ist Historiker. Bank will sich nach eigener Aussage auch im Bundestag für eine gute Kommunalpolitik einsetzen. „Dazu zählen für mich Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge, die Eigenständigkeit und das Anwenden des Konnexitätsprinzips.“ Letzteres bezeichnet die Pflicht von Bund und Ländern, an die Kommunen übertragene Aufgaben auch an diese zu bezahlen. Das Themenfeld bearbeite er bereits im Bundesvorstand seiner Partei.

Von Christian Görke überredet

„Dafür habe ich bereits viel Zuspruch erhalten . Es ist aber auch ein Thema, das am dichtesten an den Menschen dran ist.“ Bank ist vom ehemaligen Landesparteichef Christian Görke angesprochen und gebeten worden, fürs Direktmandat zu kandidieren. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, zu kandidieren, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt.“

Unbekanntheit ist Herausforderung

Bank ist sich dessen bewusst, dass er sich in den kommenden zwölf Monaten über das Havelland hinaus bekannt machen muss, um Stimmen zu bekommen. „Ich selbst kenne Brandenburg an der Havel schon recht gut, auch Potsdam-Mittelmark oder Jüterbog.“ Er wohne aber näher am Wahlkreis als die bisherige Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg aus Fürstenberg, die sich nun dafür entschieden hat, in ihrer Heimat Oberhavel ( Wahlkreis 10) zu kandidieren.

Kampf gegen Ungerechtigkeit

In seiner Bewerbungsrede führte Bank drei Gründe an: Bekämpfen von Rechtsextremismus und AfD zugunsten von Streitkultur, Demokratie und Miteinander. Er fordert eine gerechte und solidarische Besteuerung, auch für Superreiche. Zudem soll die Rüstungsindustrie zugunsten ziviler Produktion zurückgedrängt werden.

Er will „Handynetz auch für Landeier“, einen stabilen öffentlichen Nahverkehr und kommunale Investitionsprogramme.

Erfahren in der Politik

Bank ist trotz seiner Jugend erfahren in der Politik. Gestartet ist er im Jahr 2000 bei der sozialistischen Jugend, wechselte 2005 in die PDS, ist seit 2008 Gemeindevertreter in Wustermark, seit 2010 im Kreistag. Zweieinhalb Jahre ist nun im Bundesvorstand der Linken.

