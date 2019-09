Brandenburg/H

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Montagmittag in Brandenburg an der Havel offenbar im Drogenrausch zwei Polizisten angegriffen. Dabei zog sich einer der Beamte leichte Verletzungen zu. Die Polizisten waren zu einer Wohnung in der Alten Potsdamer Straße gerufen worden. Dort randalierte der Mann in seiner Wohnung und zerschmetterte Fenster. Er warf einen Fernseher, Töpfe und Kleidung ins Treppenhaus und drosch auf Wände und Türen ein.

Gerade als er aus dem Haus kam, stieß er auf die herbeieilenden Polizisten. Sofort griff der Mann die beiden Beamten an. Die Polizisten konnten das abwehren und legten dem Mann Handschellen an. Trotzdem leistete der Täter noch Widerstand. Daher mussten ihn die Polizisten überwältigen. Dabei verletzte sich ein Polizist an den Scherben, die durch die Randale des Mannes vor dem Haus lagen. Er bleib glücklicherweise dienstfähig.

Ein Arzt wies den Randalierer in das Asklepios Fachklinikum ein. In der Wohnung entdeckten die Ermittler später Reste von Drogen. Gegen den 36-Jährigen laufen Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline