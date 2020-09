Tödlicher Bahnunfall in Kirchmöser: Regionalexpress überrollt Mann

Brandenburg/H

Schock am Bahnhof in Kirchmöser: Ein Mann ist dort am Montagnachmittag von einem Zug überfahren worden. Er starb noch am Unglücksort an seinen schweren Verletzungen. Das sagte Sebastian Klamt, Lagedienstführer in der Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel, auf Anfrage der MAZ.

Nach dem Unfall in Kirchmöser. Quelle: Meetingpoint

Das Unglück ereignete sich demnach gegen 14 Uhr. Ein Regionalexpress habe den Mann kurz vor der Einfahrt zum Bahnhof erfasst. Der Zug der Linie 1 war in Richtung Brandenburg unterwegs.

Wie es zu dem tödlichen Unglück kam, ist offenbar noch unklar. „Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei“, sagte der Lagedienstführer. Es stehe noch nicht fest, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handle.

Nach Angaben aus der Leitstelle haben Feuerwehrleute den Zug evakuiert. „Im Einsatz ist die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kirchmöser“, berichtete Sebastian Klamt. Er ist Hauptbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr. Insgesamt seien rund 25 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Bei der Deutschen Bahn ist zu dem Unglück keine Auskunft zu bekommen.

Von hms