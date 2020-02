Brandenburg/H

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag in Brandenburg an der Havel ein Menschenleben gefordert. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat in der Ziesarer Landstraße mit ihrem SUV eine Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach ereignete sich das Unglück gegen 13 Uhr in Höhe des Nettomarktes.

Opfer erleidet schwere Kopfverletzungen

Die Frau „erlitt durch den Aufprall so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben ist“, erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West. Nähere Angaben zu dem Opfer, wie Alter

Polizisten sperren die Ziesarer Landstraße nach dem tödlichen Unfall ab. Quelle: Meetingpoint

oder Wohnort, machte er zunächst nicht. „Bislang liegen ausschließlich ungesicherte Hinweise zur Identität der Fußgängerin vor, die derzeit durch Kriminalisten geprüft werden“, erklärt Bergholz.

Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls verletzt. „Auch die 82-jährige Fahrerin des Ford erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften noch an der Unfallstelle medizinisch betreut werden“, berichtet Oliver Bergholz.

Unfallursache noch unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist offenbar noch unklar. Jetzt müssen Experten klären, was die Ursache ist. „Ein unabhängiger Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt“, teilt Polizeisprecher Bergholz mit. Zudem ermittle nun die Brandenburger Kripo in dem Fall.

Während des Rettungseinsatzes sowie der Unfallaufnahme war die Ziesarer Landstraße für den Verkehr voll gesperrt. Dadurch kam es zu langen Staus. „Die Polizei leitete kurz darauf den Verkehr über das Wohngebiet Scholle um“, berichtet Oliver Bergholz. Die Unfallstelle war am späteren Nachmittag dann beräumt und für den Verkehr wieder freigegeben.

Von hms