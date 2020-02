Tödlicher Unfall auf der Eigenen Scholle: Polizei klärt Identität des Opfers

Brandenburg/H

Neue Erkenntnisse zum tragischen Verkehrsunfall auf der Eigenen Scholle in Brandenburg an der Havel: Die am Donnerstagnachmittag in der Ziesarer Landstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückte Frau stammte aus Brandenburg an der Havel. Sie war 75 Jahre alt. Das sagte Polizeisprecher Oliver Bergholz am Freitag auf Anfrage der MAZ. Demnach lebte die Frau in der Brandenburger Neustadt.

Polizisten überbringen Angehörigen die traurige Nachricht

„Nähere Angaben zum Unfallopfer machen wir nicht“, erklärte Bergholz. Seine Kollegen hätten die Identität der Frau ermittelt und den Angehörigen die traurige Nachricht übermittelt.

Unfallopfer benutzte die Fußgängerfurt

Die 75 Jahre alte Frau war am Donnerstag gegen 13 Uhr über die Ziesarer Landstraße gegangen, als sie von einem Ford angefahren und tödlich verletzt

Ein Polizist untersucht den Unfallwagen. Quelle: Meetingpoint

wurde. „Nach unseren Erkenntnissen hatte die Frau die Straße offenbar über eine Fußgängerfurt überquert“, berichtete Bergholz.

Die 82 Jahre alte Fordfahrerin hatte sie mit ihrem SUV angefahren und dabei so schwer am Kopf verletzt, dass das Opfer noch an der Unfallstelle verstarb. Weil es am Donnerstagnachmittag noch nicht feststand, wer das Unfallopfer war, hatte die Polizei zunächst keine Angaben zur Identität der Toten gemacht.

Kripo untersucht Unfallhergang

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird laut Polizeisprecher derzeit von der Kriminalpolizei weiter untersucht. „Möglicherweise hat die Ford-Fahrerin die Frau einfach übersehen“, sagte Oliver Bergholz. Der schwere Unfall hatte sich in Höhe des Netto-Marktes in der Ziesarer Landstraße ereignet.

Nach dem tödlichen Zusammenstoß hatte die Polizei die Ziesarer Landstraße mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt. Die Beamteten leiteten die Autos über die Eigene Scholle um. Rettungssanitäter und Polizisten waren im Einsatz. Am späteren Nachmittag hatte die Polizei die Ziesarer Landstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben.

Von hms