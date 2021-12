Tödlicher Unfall bei Krielow: Bauer Hintze zeigt, warum die Jäger keine Chance hatten

Krielow

Der tödliche Unfall auf dem Ackerweg in Krielow ist für den Bauern Marco Hintze ein Drama. Der Landwirt kennt jeden Winkel des Ortsteils und rekonstruiert für die MAZ das Unglück, bei dem am Dienstag zwei Jäger starben.

Drama im Schlamm

„Dieser Fall ist tragisch, alles erscheint wie eine Verkettung unglücklicher Umstände. So eine Tragödie gab es in Krielow noch nie. Die zwei Männer im Auto hatten wohl kaum eine Chance zu überleben. Weil der Wassergraben eine V-Form hat, steckte der Wagen kopfüber wohl so fest, dass keiner mehr die Türen öffnen konnte“, sagt der 49-Jährige.

Wie kommt er zu dieser These? Hintze weiß, dass die beiden Männer unterwegs waren, um Wildschweine zu jagen. Sie sahen sich zunächst die Strecke an und sammelten Erkenntnisse zum Weg der Tiere. Doch auf ihrer Tour verschlechterten sich die Wetterbedingungen drastisch.

„Am Montagabend war alles voller Nebel, Autofahrer konnten also kaum etwas erkennen“, sagt Hintze. Er fuhr am gleichen Abend zu seinen Kühen auf den Feldweg in eine ähnliche Richtung.

Auto kippte um und blieb kopfüber stecken

„Wenn man hier im Dunkeln nicht genau weiß, wo es langgeht, besteht die Gefahr, dass man als Autofahrer die Kurve falsch nimmt. Durch den schlammigen, nassen Untergrund kann das Auto umkippen und auf dem Kopf stehen. Dann wird es richtig gefährlich. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, sich aus dieser Lage zu befreien, noch dazu mitten in der Nacht, auf einem abgelegenen Ackerweg“, sagt Hintze.

Doch hätten Helfer nicht mit dem Handy Hilfe rufen können? Marco Hintze bezweifelt das. „Wenn Autofahrer mit ihrem Fahrzeug in den Wassergraben fallen, haben sie zunächst einmal Panik. Der Fahrer war Ende 60. Er hatte quasi nur wenige Minuten, um zu reagieren. Er war nicht der Fitteste, es fiel ihm schwer, die Scheiben einzuschlagen. Das Dach sackte im Schlamm ein, die beiden sind vermutlich qualvoll erstickt“, rekonstruiert Hintze.

In diesem Graben endete die Fahrt der zwei Jäger. Quelle: André Großmann

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Waldarbeiter auf einem Ackerweg den Dacia, der kopfüber im Rottenbachschen Graben steckte. Das Auto lag auf dem Dach, die Fahrerkabine stand unter Wasser, im Wagen befanden sich die beiden Jäger. Herbeigerufene Sanitäter konnten nur noch den Tod der Männer feststellen.

Die Gräben in Krielow sind oft mit Wasser gefüllt. Der Ortsteil gilt laut Marco Hitze als „Badewanne der Region“, weil Oberflächenwasser aus anderen Orten wie Derwitz, Plötzin und Groß Kreutz dorthin läuft. „Wenn die Landschaft woanders vertrocknet, haben wir noch Wasser“, sagt Marco Hintze.

Polizei, Feuerwehr und Sanitäter prüfen die Details zum Unfall in Krielow. Quelle: Julian Stähle

Auf seiner Testfahrt muss er Gas geben, um mit den Reifen nicht an der Unfallstelle stecken zu bleiben. Dann erinnert er sich an weiteres Unglück auf einem Krielower Ackerweg. Dabei kam der Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma mit seinem Fahrzeug vom Weg ab und fiel in eine Böschung. „Das ist drei, vier Jahre her, zum Glück war der Graben damals trocken“, sagt Hintze.

Wertvoller Tipp für Autofahrer in Krielow

Bauer Hintze rät Leuten, die mit ihren Autos auf dem Ackerweg fahren: „Ortsunkundige sollten immer auf den Hauptwegen bleiben und diese nie verlassen. Wenn man die Verhältnisse nicht genau kennt, kann das sehr gefährlich werden, wie wir leider bei diesem tragischen Unglück sehen.“

Von André Großmann