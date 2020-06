Tönnies-Fleischbetrieb in Schmerzke: für Arbeitsschutz-Kontrolle zu klein 

Brandenburg/H

Für die Arbeitsschützer im Land Brandenburg ist der Tönnies-Fleischbetrieb in Schmerzke im Hinblick auf Corona nicht mit besonderen Risiken behaftet. Arbeitsschutzkontrollen haben dort seit einem Jahr nicht mehr stattgefunden.

Der Betrieb unterliegt im Hinblick auf die Gefahren durch das Coronavirus den allgemeinen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen“, teilt Dominik Lenz, stellvertretender Sprecher im Gesundheitsministerium des Landes.

Tönnies-Betrieb nicht in der Risikokategorie

Sehr umfassend kontrolliert hat das Landesamt für Arbeitsschutz (LAVG) nach seinen Worten Betriebe der Wirtschaftsklasse Schlachten und Fleischverarbeitung ab einer relevanten Größenordnung und bei einer Risikoerwartung. Dies sei in einer gerade abgeschlossenen Sonderaktion geschehen.

Der Betrieb „Bradleys Country Food“ im Brandenburger Ortsteil Schmerzke falle nicht in diese Kategorie. Er war daher nicht in die Sonderkontrollaktion des Landesamtes einbezogen.

Bei den Brandenburger Arbeitsschützern zählt das auf die Geflügel- und Rindfleischverarbeitung spezialisierte Werk in Schmerzke als „Kleinbetrieb mit weniger als 19 Beschäftigten“, auch wenn dort 25 Menschen arbeiten.

Keine Information über Corona-Tests

Über die Herkunft der Beschäftigten liegen der Landesbehörde keine Angaben vor. Das Unternehmen selbst berichtete von elf Vertragsarbeitern aus Rumänien.

Ebenfalls unbekannt ist dem LAVG, ob die in Schmerzke tätigen Bradleys-Mitarbeiter auf eine mögliche Coronainfektion getestet wurden oder werden. Kein Wunder, denn zuletzt hatte die Behörde den Betrieb „im Juli 2019 besichtigt“. Regelmäßige Kontrollen sind nicht vorgesehen.

Tierschützer fordern Corona-Tests

Anders als die Landesbehörde hat die Tierschutzorganisation „Peta“ an diesem Dienstag Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller aufgefordert, „unverzüglich anzuordnen, sämtliche Tönnies-Mitarbeiter in Brandenburg an der Havel auf das Coronavirus zu testen“.

Allerdings hatte Schellers aktueller Vertreter, der Beigeordnete Michael Brandt, bereits darauf hingewiesen, dass es keine Rechtsgrundlage für eine solche Anordnung gebe. Das Gesundheitsamt habe Bradleys aber besonders die Testung der Reiserückkehrer aus Rumänien dringend empfohlen.

Bei der Unterbringung keine Handhabe

Was die Unterbringung der rumänischen Vertragsarbeiter in Gollwitz angeht, hat die Stadtverwaltung den Angaben zufolge ebenfalls keine Handhabe. Denn privater Wohnraum unterliege keiner hygienischen Überwachung, versichert Amtsärztin Tajana Wegert.

Zudem sei die Regelung in der Quarantäneverordnung für die Beschäftigung von Saisonarbeitern mit möglicher Überwachung durch die zuständige Behörde am 15. Juni ausgelaufen.

Jürgen Lauterbach