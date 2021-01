Top 10: Das sind die beliebtesten Vornamen für Brandenburger Kinder

Brandenburg/H

552 Neubürger leben Ende 2020 in Brandenburg an der Havel. Jetzt ist klar: Lina ist der beliebteste Vorname für Mädchen und verdrängt Charlotte vom ersten Platz. Bei den Jungen wählen Eltern besonders häufig den Vornamen Liam, er setzt sich gegen Vorjahressieger Ben durch.

Entscheidung für kurzen Namen

Mutter Kornelia Mang hat sich für den Namen Mia entschieden und läuft mit ihrer sieben Monate alten Tochter durch den Humboldthain. „Mia ist ein Wunschkind, wir lieben sie und den Klang ihres Namens, gerade, weil er kurz ist und sich nicht abkürzen lässt. Er hat mir gefallen und lässt sich auch für Kinder schnell und leicht aussprechen. Mein Baby ist im Mai geboren, Mia und Mai, das passt doch wunderbar zusammen“, sagt die Brandenburgerin.

Veränderungen in den Top 10

Bei den Mädchen landen -in dieser Reihenfolge- Lina, Charlotte, Ella, Mia, Anna, Emilia, Emma, Ida, Nora und Hannah in den Top 10 des Standesamtes. Greta, Frieda, Johanna, Lara, Leni, Leonie und Mila belegten 2019 noch Spitzenplätze, fallen diesmal aber aus dem Ranking.

Bei den Jungs liegt Liam vor Oskar, Paul, Ben, Finn, Friedrich, Fritz, Theodor, Jonas und Joshua. Der Vorjahresdritte Max verabschiedet sich ebenso aus der Beliebtheitsskala, wie Till, Tom, Anton, Fiete und Alexander.

Maike Bentz freut sich, dass der Name ihres Sohns Oskar populär ist. „Mein Vater hat in meiner Schwangerschaft aus Spaß gesagt, dass es ein Oskar wird. Weil er während der Geburt so frech war, habe ich ihn dann auch so genannt“. Ihr sieben Jahre alter Junior hört zu und lacht. „Es ist richtig cool, dass mein Name als Auszeichnung für Schauspieler bekannt ist und ein brasilianischer Fußballspieler so heißt“, sagt der Grundschüler.

301 Namen für Mädchen

Insgesamt hat die Verwaltung 301 unterschiedliche Mädchen- und 295 unterschiedliche Jungennamen beurkundet. 673 Kinder haben einen, 340 Kinder zwei, 45 Kinder drei und 3 Kinder mehr als drei Vornamen. „Der Vorname Korona wurde nicht beurkundet“, sagt Stadtsprecherin Angelika Jurchen auf MAZ-Anfrage.

Von André Großmann