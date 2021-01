Totaler Lockdown: VW-Betriebsrat warnt vor Fake auf Kosten der Autobauer

Brandenburg/Wolfsburg

Was ist los? Die komplette Wirtschaft wird ab 1. Februar für zwei bis vier Wochen heruntergefahren? Und VW hat insgeheim schon zugestimmt? Auch auf den Smartphones vieler Brandenburger ist diese Nachricht am Wochenende auf WhatsApp „aus erster Hand“ aufgeploppt. Und dann angeblich das noch: Komplette Kontaktbeschränkung. Nur eine Person soll pro Haushalt einkaufen gehen dürfen, zwitschert ein Kumpel in einer Audio-Botschaft ans Handy-Volk. Dieser will einen heißen Draht zum VW-Betriebsrat haben, wo Einzelheiten eines totalen Lockdowns schon ausgemachte Sache sind.

Alles unwahr

Die MAZ fragte nach bei Bernd Osterloh. Ein Mann, der an der Havel eher unbekannt, aber in Wolfsburg eine große Nummer ist. Osterloh ist Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates sowie Mitglied des Präsidium des Aufsichtsrates der Volkswagen AG. Der Betriebsratschef kann vor den gemachten Behauptungen nur warnen. „Das ist ein Fake“ ließ Osterloh der MAZ über einen Gewährsmann wissen. Danach hat es keinerlei Abstimmungen der Regierung mit VW über ein weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie gegeben. Alles unwahr. Aufregung auf Kosten der Autobauer! WhatsApp hat die Nachricht mit dem Status „Häufig weitergeleitet“ versehen. Deshalb lässt sie sich nur mit maximal einem Chat auf einmal teilen.

Von Frank Bürstenbinder