Brandenburg/H

Der Tod eines Mannes am späten Dienstagvormittag (14. Dezember) auf dem Gelände der TH Brandenburg in der Magdeburger Straße ist noch nicht aufgeklärt. Die Brandenburger Polizei tappt noch im Dunkeln und kann an diesem Mittwoch noch keinen weiteren Ermittlungsstand vermelden.

Die Klärung der Identität des Unbekannten steht nach Angaben von Direktionssprecher Oliver Bergholz noch aus. Was die Todesursache betrifft, scheint nichts auf ein Verbrechen, ein Fremd- oder ein Eigenverschulden hinzuweisen. Bergholz: „Hinweise auf eine nicht natürlich Todesursache sind derzeit nicht erkennbar.“

Der Mann, der soweit bekannt noch nicht sonderlich alt war, hatte am Dienstag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr das Bewusstsein verloren und war auf einer Grünfläche neben der Mensa zusammengebrochen.

Jede Hilfe kam zu spät. Der alarmierte Notarzt und die Rettungskräfte konnten den Unbekannten nicht wiederbeleben.

Von Jürgen Lauterbach