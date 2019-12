Toter in der Harlunger Straße

Brandenburg/H

Die Polizei fuhr bereits am Wochenende des dritten Advents zu einem Einsatz in der Harlunger Straße. Ein Bürger hatte die Gefahr gesehen, dass sich eine Person in einer Privatwohnung in hilfloser Lage befinde. Das meldete er.

Jedoch konnten die Beamten in der Wohnung nur noch eine verstorbene Person auffinden, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz auf Anfrage mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Umstände des Todes nicht geklärt. Jedoch ist ein Einwirken Dritter nach Einschätzung der Polizei derzeit nicht erkennbar. Gleichwohl läuft ein Todesermittlungsverfahren.

Nähere Angaben zu dem Toten und den Umständen macht die Polizei derzeit nicht.

Von Jürgen Lauterbach