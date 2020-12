Tour in der Nacht: Warum Markus Girbinger 50 Kilometer quer durch Brandenburg an der Havel lief

Brandenburg/H

Die Nacht hält Markus Girbinger nicht auf, denn der 17-Jährige hat einen Plan. Vor der Ausgangssperre startet er einen 50-Kilometer-Lauf durch Brandenburg an der Havel. Als er den Trip vor seiner Wohnung am Walther-Rathenau-Platz beginnt, hört er nur den Glockenklang der Gotthardtkirche.

Abenteuer gegen den Schweinehund

„Jeder Mensch kann Abenteuer erleben, dazu braucht man nicht viel Geld. Zeit, Wille und ein klares Ziel vor Augen sind wichtiger. Bei meinem Lauf entfliehe ich dem Alltag, lerne meine Grenzen kennen und kämpfe gegen den inneren Schweinehund“, sagt Markus Girbinger.

Seine Ausrüstung passt in einen Rucksack. Während die Smartwatch am Handgelenk Daten zu Herzfrequenz, Tempo und Zeit sammelt, hat der Hobbyläufer Süßigkeiten, Brot, Wasser und Tee im Gepäck.

So sieht die Laufausrüstungvon Markus Girbinger aus. Quelle: privat

Stille in der Nacht

In den ersten Minuten seiner Tour läuft der 17-Jährige zum Brandenburger Dom und sieht auf dem Sportplatz einen Hasen. „Das Tier und ich haben uns in der Nacht wie bei einem Showdown gegenübergestanden. Dann scheint er es nicht mehr ausgehalten zu haben und ist plötzlich weggerannt“, sagt Markus Girbinger.

Der Hobbysportler ist unbeeindruckt und hat keine Angst vor Tieren. Er läuft von der Brandenburger Innenstadt nach Göttin, zum Beetzsee-Center, auf den Quenz, nach Schmerzke und sieht die Region so aus einer anderen Perspektive.

„ In der Nacht steht die Stadt still. Ich hatte das Gefühl, dass mir die Straßen gehören. In sechs Stunden waren vielleicht zehn Autos unterwegs. Wenn ich langsam und konzentriert laufe, ist das einfach anders, denn normalerweise rauschen die Dinge im Alltag so schnell vorbei“, kommentiert der 17-Jährige.

Tour dauert mehr als 10 Stunden

Auf seiner Tour läuft er 62.565 Schritte und verbrennt mehr als 3000 Kalorien. Markus Girbinger ist 10 Stunden, 53 Minuten und 37 Sekunden unterwegs und läuft mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,64 Kilometer pro Stunde.

Die Smartwatch von Markus Girbinger dokumentiert die Ergebnisse seiner Lauftour. Quelle: privat

Die Idee zum Streifzug kommt ihn nach einem Test beim sogenannten Mammutmarsch in Berlin. Der Teenager schafft 60 der insgesamt 100 Kilometer und gibt auf, weil sich an seinen Füßen mehrere Blasen bilden.

Doch er trainiert weiter und möchte 2021 erneut antreten. Falls die Veranstalter das Event wegen der Corona-Pandemie absagen, sucht der Brandenburger Alternativen.

Pausen sind tabu, Durst und Hunger seine ständigen Begleiter. Zur Motivation denkt Markus Girbinger während des Laufs an neue Abenteuer. „Durch positive Gedanken setze ich Kräfte frei“, sagt er. Nach seiner 50 Kilometer langen Tour ist er erschöpft, kauft Brötchen, frühstückt mit seiner Mutter Janett und fällt ins Bett.

Pläne für den nächsten Lauf

Direkt danach plant er für die Zeit nach der nächtlichen Aussgangssperre seine nächste Tour, dann will er 100 Kilometer Distanz meistern. „Mein nächster Lauf startet wohl auch in Brandenburg an der Havel. Abenteuer entstehen nicht auf der Couch, ich bin gern draußen und sammel neue Eindrücke, sie fordern mich einfach heraus. Wenn ich etwas nicht schaffe, versuche ich es einfach nochmal. Und das solange, bis ich meine Ziele erreiche“, sagt der 17-Jährige.

