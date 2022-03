Brandenburg/H

Natürlich haben Frauen schon immer Spuren in der Geschichte von Brandenburg an der Havel hinterlassen, Man muss sie nur sehen wollen. Und die sollen bei einem Stadtrundgang am Samstag, 12. März, ergründet werden.Los geht es um 14 Uhr.

Das Stadtmuseum und der Historische Verein Brandenburg an der Havel haben sich bei der Auswahl der Stationen von Persönlichkeiten leiten lassen, deren Namen in nächster Zeit im Stadtbild auftauchen. Die Stadt Brandenburg benennt in diesem Jahr Wege und Plätze nach bedeutenden Frauen.

Den Anfang macht demnächst der Petrissaplatz zum Andenken an die letzte Slawenfürstin auf Burg Brandenburg. Ṕetrissa hatte dank ihres Verhandlungsgeschick Mitte des 12. Jahrhunderts einen blutigen Erbfolgekrieg verhindert.

Edith Hahn-Beer war anerkanntes "Opfer des Faschismus". Der Ausweis von 1946 dokumentiert auch ihren Wohnort in der Kanalstraße 3. Die Reproduktion ist aus der Hahn-Beer-Biografie "Ich ging durchs Feuer und brannte nicht". Knaur TB 2002. Quelle: Heiko Hesse

Es folgen die Juristin Edith Hahn-Beer, die Malerin Gertrud Körner und die Schulgründerin Pauline Reetsch, über die man bei der Tour am 12. März einiges erfährt und anhand von Bildern zu sehen bekommt. Weitere Frauen wie Mia Herm und Friederike Eberhardine von Rochow bekommen ebenfalls diese Würdigung von der Stadt, aber sie stehen bei diesem Rundgang noch nicht im Fokus.

Unterwegs treffen die Stadtrundgängerinnen und Stadtrundgänger weitere bemerkenswerte Frauen und erfahren manches auch über deren Spuren in der Havelstadt.

In der Grabenstraße 5a führte Pauline Reetsch von 1892 bis zu ihrem Ausscheiden im Jahr 1900 die von ihr gegründete höhere Privat-Töchterschule. Die Schule lief danach noch einige Jahre und unter der Leitung von Gertrud Prusse. Quelle: Heiko Hesse

Die Tour ist gut eineinhalb Kilometer lang und dauert knappe zwei Stunden. Um den coronabedingten Abstand wahren und den Geschichten gut lauschen zu können, ist die Teilnahme auf 15 Leute begrenzt. Die Teilnahme an der Aktion anlässlich der 32. Brandenburgischen Frauenwoche 2022 ist kostenlos.

Interessierte melden sich an unter 03381/584501 oder unter museum@stadt-brandenburg.de. Nur mit der Anmeldung erfährt man auch, wo die Tour startet.

Von MAZonline