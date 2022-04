Brandenburg/H

Freunde in seiner Heimatstadt herumgeführt hat Stefan Gärtner schon immer gern. „Brandenburg ist wunderschön und hat sich in den letzten Jahrzehnten echt gemacht“, sagt der studierte Ingenieur. „Trotzdem kommt von Bekannten aus Berlin mitunter die fiese Frage: Wo ist denn nun eure Burg? Da musste ich mich selbst erst einmal belesen.“

Als er 2021 das Inserat für den nächsten Stadtführer-Lehrgang las, war Stefan Gärtner deshalb sofort motiviert. Und meldete sich als einer von anfangs 17 Interessenten bei der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) für die Teilnahme an. Vor ihm lagen 120 Unterrichtsstunden und viele Abende des Selbstlernens – alles parallel zum Haupterwerb. „Am Anfang steht natürlich die Frage: Kannste das überhaupt?“

Ein halbes Jahr später hält Gärtner stolz sein Abschluss-Zertifikat in der Hand. Unter Leitung des Historikers und Stadtführers Frank Brekow hat Gärtner eine mehrmonatige Ausbildung durchlaufen: Geschichte, Daten und Fakten zu Sehenswürdigkeiten, Rhetorik sowie die Vorbereitung von Stadtführungen.

Umfassendes Lernpensum für Hobby-Historiker

„Bei der Baugeschichte musste ich wirklich büffeln – woran erkenne ich die Romanik, woran den Barock?“, erinnert sich Gärtner. Auch die furchtbaren Zeiten des 30-jährigen Kriegs und der NS-Herrschaft gehören zum Stoff. Welche Epoche er selbst gern einmal in der Havelstadt Brandenburg miterlebt hätte? „Als Mittelalter-Fan fände ich eine Stippvisite in der Gründungszeit der Neustadt Ende des 12. Jahrhunderts spannend. Damals lag am Ort des heutigen Pauliklosters noch der Hof des Markgrafen.“

Stefan Gärtner freut sich darauf, Touristen seine Heimatstadt näher zu bringen. Quelle: Moritz Jacobi

Nicht alle Teilnehmenden können das umfangreiche Lernpensum bis zuletzt bewältigen. „Einige haben vielleicht rein aus Interesse am geschichtlichen Stoff mitgemacht oder später gemerkt, dass der bürokratische Aufwand bei dieser Form des Nebenerwerbs ihnen zuviel ist“, vermutet Stefan Gärtner. Und so blieben zum Ende der Schulung nur vier Teilnehmer übrig, deren Lernerfolg schlussendlich durch eine Prüfung bestätigt wurde.

Storytelling und schauspielerisches Talent stehen hoch im Kurs

„Man wird sehr umfassend zum Touristenführer ausgebildet, die Stadtführungen sind ein Aspekt davon“, sagt Stefan Gärtner. Wer einen Stadtrundgang oder eine Rundfahrt plant, muss eine ganze Reihe von Kurzvorträgen konzipieren und genau wissen: Wieviel Geh- oder Fahrzeit habe ich, wieviel Redezeit bleibt mir? Wer ist mein Publikum? Und vor allem: Wie vermittle ich nicht nur die Fakten, sondern eine spannende Geschichte?

Tägliche Stadtführungen in Brandenburg an der Havel Die Touristinformation bietet vom 1. Mai bis 30. September täglich einstündige Stadtführungen durch die Alt- und Neustadt sowie über die Dominsel. Um 14:30 Uhr gehen Interessierte auf „Schnuppertour durch die Altstadt“. Ab 11:00 Uhr geht’s auf „Entdecker-Tour“ durch Neustadt und Dominsel. Alle Touren beginnen vor der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3. Der Preis pro Person beträgt jeweils 5,00 Euro. Um Anmeldung wird gebeten: Tel. 03381/796360, touristinfo@stg-brandenburg.de.

Gerade auf das Storytelling kommt es an. Oder wie Stefan Gärtner sagt: „Es soll ein Erlebnis sein!“ Er ist stolz, als Stadtführer über und für seine Heimat sprechen zu können. Der direkte persönliche Kontakt sei letztlich ein Mehrwert, den der menschliche Stadtführer gegenüber dem schnöden Audioguide zu bieten hat. Nunmehr sind derzeit gut 20 Gästeführer für die STG auf Honorarbasis im Einsatz.

Verschiedene Formen der City Tour

Entsprechend gibt es neben den klassischen Stadtrundgängen eine ganze Reihe anderer Formate. Gewandführungen wie die Nachtwächterwanderung, die Mönchsführungen oder die Rundgänge mit dem Marktweib Christine stehen hoch im Kurs. Gleichwohl setzen sie beim Stadtführer oder der Stadtführerin ein gewisses schauspielerisches Talent, Spontaneität und Freude am Rollenspiel voraus.

Am Modell des historischen Stadtkerns weiß der Stadtführer Stefan Gärtner so manches altehrwürdige Gebäude zu erläutern. Quelle: Moritz Jacobi

Bei den unabhängig angebotenen Stadtführungen gibt es sogar sportliche Varianten mit dem Fahrrad oder auf dem Stand-Up-Paddle. „Das werde ich wohl vorerst nicht anbieten“, lacht Stefan Gärtner. Der 37-Jährige will zunächst mit den Standardtouren vertraut werden und seine Führungen vor allem an Wochenenden anbieten. Anders wäre der Job mit seinem Hauptberuf in der Rathenower Optikindustrie auch nicht vereinbar.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem stehen an mehreren Terminen im Jahr Weiterbildungen für die Stadtführer an, etwa für die beliebte Waldmops-Tour. Und wie es sich für einen waschechten Mittelalter-Fan gehört, wird sich Stefan Gärtner auch in einer echten Gilde um Aufnahme bewerben: „Und zwar bei der Stadtführergilde.“

Von Moritz Jacobi