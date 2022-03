Tourismus: Das sind die Ideen für Wendgräben in Brandenburg an der Havel 

Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung stellt nun den Stadtverordneten die beiden Bewerbungen für eine touristische Nutzung der einstigen Rieselfelder in Wendgräben vor. „Beide Interessenten zeigen aber auch die Breite und Unterschiedlichkeit der Projektvorschläge“, sagt Jens Tober, der Chef der Wirtschaftsförderung.

Unsicheres Planungsrecht

Allerdings seien es auch aufgrund der Umstände nur zwei Interessensbekundungen gewesen: „Die Rahmenbedingungen insbesondere in Bezug auf das Planungsrecht und das gegebenenfalls zu führende Raumordnungsverfahren stellen für potentielle Investoren eine große Unsicherheit dar. Eine Beteiligung wurde für den Fall einer konkreten Ausschreibung in Aussicht gestellt.“

Hotel und Ferienhäuser

Das erste Projekt zielt mit der Errichtung eines Ferienparks auf die Gesamtentwicklung des Standortes ab. Das Projekt sieht unter anderem die Errichtung eines Hotels, von Apartmenthäusern, Ferienhäusern, Bungalows, eines Campingplatzes sowie von Einrichtungen zur gastronomischen Versorgung und Unterhaltung der Gäste vor.

Zahl der Betten noch unklar

Aus den Projektunterlagen könnten noch keine konkreten Rückschlüsse auf die maximal zur Verfügung stehenden Übernachtungsplätze gezogen werden. Die Nutzung der Freizeitanlagen durch Tagesgäste und damit auch durch die Menschen aus Brandenburg an der Havel sei unklar.

Ruhe und Achtsamkeit

Mit dem zweiten Projekt soll ein „Ort der Ruhe und Achtsamkeit“ mit Ferienhäusern, Apartments und Gärten geschaffen werden. Die dafür lediglich benötigten 20.000 bis 40.000 Quadratmeter Fläche seien aber zu klein. „Die Rieselfelder sind für eine einzelne, kleinteilige Entwicklung nicht geeignet. Ein Planverfahren würde wahrscheinlich nicht erfolgreich abgeschlossen werden können“, sagt Tober. Eine zu prüfende Option wäre, ob das Vorhaben als ein Baustein in eine Gesamtentwicklung integriert werden könnte, wenn weitere zeitlich und inhaltlich kompatible Vorhaben zusammengeführt werden könnten.

Verlängern des Gästeaufenthalts

Mit der touristischen Entwicklung der Rieselfelder solle nicht vordergründig eine höhere Gästezahl, sondern eine Verlängerung der Saison und Aufenthaltszeit erreicht werden. Mit einer in den vergangenen Jahren verzeichneten durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 2,5 Tagen entspricht Brandenburg an der Havel rein statistisch einem Kurz- und Wochenendreiseziel. In Ferienanlagen mit Ferienhäusern und Bungalows verbrächten die Gäste jedoch durchschnittlich vier Tage und blieben damit doppelt so lange wie in Hotels.

Naturschutz verlangt Sorgfalt

Die Zielstellung eines breiten qualitativen Beherbergungsmarktes gelte nach wie vor. Die Entwicklung der Rieselfelder erfordert zudem insbesondere in Bezug auf die naturschutzrechtlichen Belange große Sorgfalt. Im nächsten Arbeitsschritt werde die Verwaltung mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die Möglichkeit der notwendigen Ausgliederung der Rieselfelder aus dem Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ erörtern. Ein erstes Schreiben an den Minister sei bereits raus.

Beratungsgremium mit Experten

Auch in der Stadtpolitik soll das Thema Wendgräben weiter behandelt werden. Die Verwaltung schlägt vor, nach Behandlung in den Fachausschüssen und einer ersten Meinungsbildung in den Fraktionen, ein Gremium zu bilden, um erste Rahmenbedingungen der touristischen Entwicklung der Rieselfelder prozesshaft zu formulieren und anschließend in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen. Diesem Gremium sollten Vertreter der Fraktionen und der Verwaltung sowie Experten aus Verbänden und dem Tourismus angehören.

Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen in einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung einer konkreten Ausschreibung münden. Nach erfolgter Ausschreibung und Auswahl sowie Bestätigung des Vorhabens würden anschließend die erforderlichen Planungsschritte durch die Verwaltung vorbereitet.

Bürgerinitiative gegen ein Bebauen

Gegen jegliche Bebauung der Rieselfelder wendet sich die Bürgerinitiative für naturnahe Orts- und Stadtteile aus Göttin. Diese hat unter anderem eine Online-Petition unter dem Namen „Für die Erhaltung des Landschaftsschutzgebietes ,Brandenburger Wald- und Seengebiet’ bei Wendgräben“ gestartet. Zudem haben sie eine Petition an die Stadtverordnetenversammlung gerichtet, mit der sich der Petitionsausschuss aber schon seit Monaten nicht beschäftigt hat.

