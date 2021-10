Reckahn

Gerade haben sie sich Gedanken zur E-Mobilität entlang der Deutschen Alpenstraße gemacht. Für die Zugspitzregion entstand ein Konzept zum Freizeitradverkehr. Fahrradtourismus war das große Entwicklungsthema im Auftrag des fränkischen Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Da fällt das brandenburgische Kloster Lehnin für die Tourismusexperten der im oberbayerischen Lenggries ansässigen Beraterfirma destination to market schon aus dem Rahmen. Doch das junge Team um Inhaberin Tanja Brunnhuber kennt keine Ländergrenzen, wenn es um die touristische Entwicklung von Gemeinden und Regionen geht.

Reckahn ist ein Magnet für Touristen

Das Ergebnis ist ein neues Tourismuskonzept, dass in dieser Woche in Reckahn vorgestellt wurde. Mit der dortigen Rochow-Akademie und dem angeschlossenen Gästehaus im aufwendig sanierten Renaissancebau sowie dem Rochow-Schloss und dem Schulmuseum gehört der Ortsteil selbst zu den touristischen Magneten in Kloster Lehnin. „Unser Tourismuskonzept von 2007 war in die Jahre gekommen. Zwar haben wir viel erreicht, doch wollen wir nun die strategische Ausrichtung schärfen, neue Potenziale und Besucherschichten erschließen“, kündigte Bürgermeister Uwe Brückner bei einem Treffen mit touristischen Dienstleistern und Initiativen an.

Elisabeth und Jörg Meyer vom Hotel Markgraf in Lehnin freuen sich nach dem Lockdown über ein volles Haus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für dieses Ziel würden viele helfende Hände und kreative Köpfe gebraucht, wünschte sich die neue Vorsitzende des Kloster Lehniner Tourismusvereins, Angelika Hermann. Die Voraussetzungen sind günstig. Eine schöne Natur, kultur-historische Kleinode und Veranstaltungen locken Besucher in die Region, wobei die Autobahnanbindung vorteilhaft ist. 2019, im Jahr vor der Pandemie, wurden in Kloster Lehnin 74 000 Übernachtungen registriert. Zehn Jahre zuvor waren es 43 000 Übernachtungen. Zwar würden die Tagungs- und Geschäftsreisenden immer noch dominieren, dennoch nehme der Anteil von Erholungsurlaubern zu, sagte Manuela Hadler, die im Rathaus für das Gemeindemarketing zuständig ist, bei der Vorstellung des Tourismuskonzeptes.

Immer dem Biber nach: Das Wandern gehört zu den wichtigsten Gründen für einen Besuch in Kloster Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach sechs Workshops und zahlreichen Interwies mit Kloster Lehniner Touristikern haben die Berater aus Bayern auch die Defizite ausgemacht, mit denen die Region von Göhlsdorf bis Reckahn und von Trechwitz bis Rädel zu kämpfen hat. So werden auf Dauer die Wohnmobilplätze nicht ausreichen. Es gibt insgesamt zu wenig Unterkünfte. Die Gastronomie ist lückenhaft, regionale Produkte müssten besser präsentiert werden. Immer wieder schließen Wirtschaften aus Altersgründen, weil es keine Nachfolger gibt. Nachholebedarf gibt es bei touristischen Angeboten rund ums Wasser. In diesem Sommer mussten sogar alle Badestege gesperrt werden.

Die Lehniner Sommermusiken sind aus dem kulturellen Leben Kloster Lehnins nicht wegzudenken. Die Veranstaltungsreihe lockt jährlich viele Besucher an. Quelle: Rüdiger Böhme

Positiv besetzt in Kloster Lehnin sind das Wandern sowie der Radtourismus. Leuchttürme im Besucherverkehr sind die Lehniner Klosteranlage, das Rochow-Ensemble in Reckahn – auch mit ihren musikalischen Veranstaltungen wie die Sommermusiken und die Havelländischen Musikfestspiele. Aus Kloster Lehnin nicht mehr wegzudenken ist das Lehniner Institut für Kunst und Kultur am Klostersee, wo am Sonnabend die landesweite Eröffnung der Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen“ stattfindet. Rathaus-Mitarbeiterin Hadler verwies auch auf den Dreiseithof in Grebs, das Stellmachermuseum in Damsdorf und dasKunstgut in Krahne mit ihren Angeboten. Die Waldbühne Damsdorf könnte öfter bespielt werden. Beispielgebend für Veranstaltungen mit Alleinstellungsmerkmal sind die Backofentage in Emstal.

Martina Breyer und Lutz Raschke vermieten zwei Ferienwohnungen in ihrem Krahner Kunstgut. Diese und andere private Initiativen verbessern die touristische Infrastruktur. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nicht Reisebusse, sondern individuell Reisende wird es in Zukunft verstärkt geben, sind die Tourismus-Experten aus Bayern überzeugt. Gesundheit und Naturerlebnisse zählen zu den Themen solcher Zielgruppen. Zum Beispiel die Ornithologen, die die Vogelschutzgebiete besuchen. Ziel der touristischen Entwicklung soll es sein, dass Besucher länger als bisher in Kloster Lehnin verweilen und auch übernachten. Eine Aufgabe, die die Kommune allein nicht stemmen kann. Der Tourismusverein hat deshalb vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Themen Kloster, Kunst/Kultur/Geschichte, Natur und Begegnungen befassen. Jetzt ist es die große Kunst aus diesen Themenfeldern neue touristische Produkte zu machen.

Von Frank Bürstenbinder