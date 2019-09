Tourismusanbieter wollen mehr auf das Internet setzen

Brandenburg/H

Digitalisierung ist weder Teufelszeug noch Allheilmittel, in der modernen Dienstleistungswelt hat sie längst Einzug gehalten. So auch im Tourismus.

Die Königliche Luftfahrtgesellschaft der Niederlande KLM erledigt 90 Prozent aller Nutzeranfragen über Chatbots, eine Struktur mit einem textbasierten Dialogsystem, das natürliche in maschinelle Sprache und zurück übersetzen kann. Viele Anrufer in großen Museen oder Sehenswürdigkeiten landen in einem sprachgesteuerten System, das zielgenau weitervermitteln soll. Und das System Open Data sammelt alle verfügbaren öffentlichen Daten, um sie für jedermann zur freien Verfügung zu stellen.

Viele Informationen nötig

Das bedeutet übersetzt auf Brandenburg an der Havel, dass alle Anbieter von touristischen Dienstleistungen so viel wie möglich Informationen zur Verfügung stellen, damit sie im Internet und auf anderen Vertriebswegen besser und zielgenauer gefunden werden.

Zeitungsartikel helfen dem Geschäft

„Es klingt verrückt, aber bei uns an der oberen Havel macht regelmäßig ein österreichisches Schiff fest, das vornehmlich englische Touristen befördert. Und ein polnisches Busunternehmen bringt in erster Linie italienische Touristen in die Stadt“, beschreibt Thomas Krüger die neuen Verhältnisse. Er ist Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft STG und analysiert die verschiedenen Vertriebswege, auf denen der Stadt und der Region mehr Aufmerksamkeit beschert werden soll. So sind allein in diesem Jahr insgesamt 16 große Artikel in überregionalen Zeitungen über Brandenburg an der Havel erschienen, selbst im „Neuen Deutschland“, das sich auf die Spur der Waldmöpse begeben hat. „Diese Artikel zusammen genommen ergeben einen Anzeigenwert von mehr als 500.000 Euro.“

Facebook erreicht die Zielgruppe

Ähnlich erfolgreich ist der Facebook-Auftritt der STG „Mein Brandenburg an der Havel“: 2,2 Millionen Seitenaufrufe (Page impressions), 11.000 Follower, davon etwa 1000 so genannte Multiplikatoren, also Personen, die Informationen noch weiter streuen. „ Facebook bedient genau unsere Zielgruppe, Menschen zwischen 35 und 50 Jahren oder darüber. Für die Jüngeren ist Instagram wichtiger, aber wir zielen auf die Facebook-Nutzer.“ Immerhin lasse sich daraus auch ein Werbewert von 249.000 Euro ausrechnen. Ab dem kommenden Jahr werde sich die STG intensiv mit Whatsapp Business beschäftigen, über den Nachrichtendienst lassen sich nicht nur potenzielle Kunden kontaktieren, sondern es lassen sich auch Hilfeanfragen direkt beantworten oder Geschäftsvorgänge wie Buchungen abschließen.

Übernachtungszahlen zehn Prozent höher

Ein Sommerabend auf der Havel kann sehr reizvoll sein. Quelle: Marco Lessentin

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es in 46 Übernachtungsbetrieben der Stadt 111.945 Übernachtungen, ein Plus von genau zehn Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Gezählt werden aber nur Betriebe mit mehr als zehn Betten. „60 Prozent unserer Anbieter haben weniger als zehn Betten. Und nicht in der Statistik erfasst werden die ,Betten auf dem Wasser’“, sagt Krüger. Das sind aktuell 1500 Betten auf Hausbooten, Wohnflößen oder Charter-Schiffen. Die Auslastung liege nach neuster Befragung bei 80 Prozent. Das sind für die drei Hauptmonate noch einmal etwa 100.000 Übernachtungen. Übers Jahr komme man auf einen Wert von mehr als 400.000 Übernachtungen.

Es finden offensichtlich schon viele Touristen gezielt den Weg nach Brandenburg an der Havel. Was aber geschieht mit den „Zufalls“-Kunden, die zwar in die Stadt kommen, aber nicht unbedingt ein festes Ziel haben?

Interaktive Tafeln im Stadtgebiet

Krüger hat nun interaktive Tafeln vorgestellt, die an hochfrequentierten Orten in der Stadt aufgestellt werden sollen –etwa am Hauptbahnhof, im Landesmuseum, am Rathaus, an der Regattastrecke, im Marienbad. Insgesamt dsollen es zwölf Stück werden. Die Indoor-Variante kostet knapp 4000, das vandalismussichere Außenmodell etwa 11.000 Euro. 90 Prozent der Kosten fördert das Land, die Stadt müsste nur zehn Prozent beisteuern.

Buchung übers Handy

Darauf lassen sich alle Informationen abrufen, vom „Essen am Wasser“ bis zum Fahrplan der Schifffahrt. Gerade die Anbieter von touristischen Dienstleistungen müssten daran interessiert sein, möglichst viele Informationen und auch Fotos zu hinterlegen, damit sich die Gäste für sie entscheiden. Geht es dann an die konkrete Buchung oder Reservierung, kommt der Datenschutz ins Spiel. Mittels QR-Codes auf den jeweiligen Unterseiten gelangt man direkt mittels Mobiltelefon auf die Seite des jeweiligen Anbieters. „Dann lassen sich die letzten Schritte diskret erledigen. Seinem Handy vertraut beinahe jeder Deutsche.“

Von André Wirsing