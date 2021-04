Brandenburg/H

Der Tourismusverein Brandenburg an der Havel feiert sein 30-jähriges Bestehen, teilt der Vorsitzende Thomas Deterling mit. Das Bündnis der heimischen Tourismusbranche wurde am 22. April 1991 als Fremdenverkehrsverein gegründet und später umbenannt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Erinnerung des Vorsitzenden trafen sich damals einige Touristiker und Menschen, die er als Leistungsträger bezeichnet, im Rolandsaal, um einen neuen sowie unbekannten Weg des Tourismus zu gehen. In der Selbsteinschätzung war der in den folgenden 30 Jahren beschrittene Weg zwar zuweilen steinig, aber von Erfolg gekrönt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tourismusverein sei von Jahr zu Jahr gewachsen und zähle inzwischen mehr als hundert Mitglieder. Als Meilenstein bezeichnet Thomas Deterling die Gründung der von der Stadt finanziell unterstützte Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel (STG) im Jahr 2007. Gegründet wurde die GmbH in Kooperation mit dem Gewerbeverein und dem Stadtmarketingverein.

Was zuvor von Privatleuten ehrenamtlich geleistet wurde, übernahmen von 2007 an bezahlte Angestellte. Das habe die touristische Arbeit komprimiert und professionalisiert, findet Thomas Deterling.

„Übernachtungszahlen steigen“

„Die Übernachtungszahlen steigen, das touristische Umfeld entwickelt sich, auch wenn nicht alle Brandenburger die Notwendigkeit sehen wollen“, argumentiert der Vereinsvorsitzende, der an dieser Stelle aber keine Zahlen für sich sprechen lässt.

Zur Galerie Vor der Coronazeit organisierte der Tourismusverein Brandenburg an der Havel in der Winterzeit sogenannte Touristikerfrühschoppen.

Wer in seiner Wahrnehmung die Uneinsichtigen sind, führt Deterling aus, wenn er an „die Proteste gegen ein Hotel in der Innenstadt“ erinnert, das von vielen Touristikern energisch gefordert worden sei, und an „die jüngsten Wortmeldungen, die eine mögliche touristische Erschließung der Rieselfelder kritisierten“.

Ein Hotel auf dem Packhofgelände hatten vor gut drei Jahren 62 Prozent der Wahlberechtigten abgelehnt, die sich an der Bürgerbefragung der Stadt beteiligt hatten. Kritiker einer touristischen Rieselfeldnutzung waren in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung vor allem die Bündnisgrünen.

Corona-Krise verlangt alles ab

Dass gerade das Jubiläumsjahr des Vereins von der Corona-Krise überschattet wird, verlange den Mitgliedern und touristischen Anbietern in der Stadt laut Deterling „alles ab“. Es gehe für viele um alles, um die blanke Existenz.

Deterling: „Wir müssen, wie in all den Jahren zuvor, zusammenstehen und solidarisch miteinander umgehen.“ Mehr Lockerungen und Öffnungen im Gastgewerbe fordert der Vorsitzende in seinem Jubiläumsrückblick allerdings nicht. Er mahnt vielmehr zur Vorsicht: Eine Pandemie werde nicht kleiner, wenn sie negiert würde, schreibt der Vereinschef.

Von Jürgen Lauterbach