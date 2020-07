Brandenburg/H

Der Fahrer wollte einfach nicht anhalten. Schnell war klar, warum – betrunken! Das passierte am Montagabend in der Straße Zu den Eichen im Stadtteil Görden. Streifenpolizisten wollten einen polnischen Kleintransporter Renault kontrollieren. Dessen Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltsignale und flüchtete über die Gördenallee. Die Polizei hinterher. In der August-Bebel-Straße konnte das Fahrzeug gestoppt werden.

Führerschein eingezogen

Schon beim ersten Ansprechen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich über 2,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Seinen Führerschein ist der Mann los. Wegen der hohen Alkoholkonzentration wurde der 46-jährige polnische Staatsbürger zur Ausnüchterung bis Dienstagfrüh ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Frank Bürstenbinder