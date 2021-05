Brandenburg

Mitten im Berufsverkehr kam es am Mittwochfrüh in der Ziesarer Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. In Höhe des Abzweiges Birkenweg stießen gegen 6.20 Uhr ein Pkw und ein Transporter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Transporter und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Feuerwehrleute sichern die Unfallstelle. Quelle: Christian Griebel

Der Pkw wurde im Frontbereich schwer beschädigt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, muss erst noch genau ermittelt werden. Nach ersten Information wurde mindestens eine verletzte Person von Rettungskräften ins Klinikum gebracht. Die Ziesarer Landstraße war bis etwa 7 Uhr voll gesperrt.

Von Frank Bürstenbinder