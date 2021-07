Wust

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 1 in Höhe Kreuzung Einkaufszentrum Wust. Einer Berliner hatte seinen Mazda wegen einer Rotphase gestoppt. Doch der nachfolgende Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters übersah den Anhaltevorgang. Trotz einer Vollbremsung krachte der 35-jährige Fahrer frontal in das Heck des vor ihm stehenden Mazdas. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mazda über die gesamte Kreuzung auf einen gegenüberliegenden Grünstreifen geschoben wurde. Glücklicherweise kam es im Kreuzungsbereich und im Gegenverkehr zu keinem Folgeunfall.

Straße gesperrt

Der Fahrer des Mazda wurde leicht verletzt. Er lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die B 1 wurde großflächig durch auslaufende Flüssigkeiten und Splitter verschmutzt, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Mazda musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand Totalschaden. Bis etwa 11.30 Uhr kam es zu wiederholten Verkehrsraumeinschränkungen im Bereich der Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Von Frank Bürstenbinder