Brandenburg/H

Ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 6.20 Uhr in der Plauer Landstraße in Brandenburg Kopfverletzungen erlitten. Ein Transporterfahrer hatte den Radler, der in falscher Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs war, beim Linksabbiegen übersehen und umgefahren.

Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat wegen des Unfalls Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ