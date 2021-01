Trauer in Plaue: Bäckerei Klawonn schließt nach 41 Jahren

Branenburg/H

Die Traditionsbäckerei Klawonn schließt nach 41 Jahren, in Plaue endet die Ära eines Familienunternehmens. Das ist ein Verlust für den Ortsteil. Lars Klawonn ist der Letzte, der mit Herz, Hand und Tradition bäckt. Ich habe die frischen Brötchen am Sonntag geliebt, besonders die traditionellen nach DDR-Rezept“, sagt Ortsvorsteher Udo Geiseler.

Nachricht für Kunden

Vor der Eingangstür der Bäckerei in der Chauseestraße 15 hat Konditormeister Lars Klawonn seinen Kunden eine Nachricht hinterlassen. „Ich bedanke mich für das jahrelange mir entgegengebrachte Vertrauen“, steht auf einem Zettel.

Diese Nachricht hat Konditormeister Lars Klawonn für seine Kunden hinterlassen. Quelle: André Großmann

Lars Klawonn trat im August 2000 die Nachfolge seines Vaters an und führt seitdem die Bäckerei und Konditorei in der zweiten Generation. Im Jahr 1980 zogen seine Eltern, der Bäckermeister Manfred und seine Frau Heidi Klawonn nach Plaue.

Seit einem Umbau im Jahr 2000 bietet das Café in der Chauseestraße Sitzplätze für 45 Kunden. Neben Brötchen, Brot und Desserts gehören Torten, Pralinen, Trüffel und Speiseeis zum Sortiment.

Trauer bei Besuchern

Auf MAZ-Nachfrage war der Chef der Bäckerei nicht erreichbar, die Kunden in Plaue reden aber und trauern. „Dieser Familienbetrieb ist im Ortsteil eine Sehenswürdigkeit. Ich lebe seit zwei Jahren in Plaue und diese Bäckerei ist das Erste, was mir die Nachbarn damals empfohlen haben“, sagt Christin Willnat.

Die 34-Jährige schwärmt vom Maulwurfskuchen im Sommer, der Sahne- und Buttercremetorte und von Pralinen mit Cremefüllung. So ein Angebot gibt es in dieser Auswahl nicht im Supermarkt. Das wird mir fehlen. Die Torten sehen aus wie kleine Kunstwerke“, sagt sie und sieht ins Schaufenster.

Diese Nougatspritzringe sind ein Klassiker der Bäckerei Klawonn. Quelle: André Großmann

Verwirrung vor der Tür

Trotz der Begeisterung wundert sie sich. Denn obwohl bei Facebook und Google steht, dass die Filiale geöffnet ist, sind die Türen verschlossen. Die Bäckerei öffnet nur noch von Mittwoch bis Sonntag, den 31. Januar.

„Als ich mir Sonntag nach meinem Spaziergang etwas holen wollte, war leider schon öfter zu, genauso im November. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt ist der Bäcker ja bald komplett weg. Ich hoffe, dass eine junge Dame oder ein motivierter Konditor den Laden übernimmt, denn hier ist ja alles vorhanden“, sagt Christin Willnat.

Erinnerung an Traditionen

Ortsvorsteher Udo Geiseler lobt die Kreativität, mit der Lars Klawonn Torten und Brötchen produzierte. „Mit Zeit und Ruhe sind in dieser Bäckerei Kunstwerke entstanden, für Hochzeiten und andere Feiern. Lars war mit Herz und Seele dabei und wird jetzt nochmal komplett neu anfangen. Ich wünschte, er würde hier bleiben“, sagt er der MAZ.

Sekunden später erinnert er sich an den ehemaligen Bäckermeister Manfred Klawonn, der zu Veranstaltungen seine Werkzeugkiste mit kaltem Bier mitbrachte. „Das war legendär. Die Familie hat Fischer mit Brötchen beliefert und war jedem ein Begriff. Schade, dass so eine Tradition jetzt endet“, sagt Udo Geiseler.

Zwischenzeitlich hatte das Familienunternehmen Filialen in der Walther-Rathenau-Straße in Wusterwitz sowie in der Harlungerstraße in Brandenburg an der Havel. Udo Geiseler ist sicher, dass viele Plauer die Bäckerei am letzten Eröffnungstag besuchen. „Uns wird hier definitiv was fehlen“, sagt er.

Von André Großmann