Brandenburg/H

Der Trend zum Eigenheim ist ungebrochen, doch wird es immer schwerer, Bauland und Baukapazitäten zu beschaffen. Traditionelle und gewachsene Eigenheimgebiete wie die Eigene Scholle sind mittlerweile vollgelaufen, nur noch vereinzelte Bauplätze stehen zur Verfügung oder können durch Teilen von großen Grundstücken geschaffen werden.

Doch wo können Interessierte in Brandenburg an der Havel überhaupt noch bauen? Wir geben an dieser Stelle eine Übersicht.

Das Bauland Am Kiekeberg in Klein Kreutz. Quelle: Heike Schulze

Klein Kreutz: Im Wohngebiet Am Kiekeberg sind jüngst 3,3 Hektar mit 35 Grundstücken zwischen 300 und 3700 Quadratmetern Größe zwangsversteigert worden. Erworben hat das Areal Morgenstern, Chamier & Mayer Grundstücksentwicklung GbR aus Berlin-Staaken. Sie wollen schnell loslegen, die Grundstücke erschließen und an Bauwillige einzeln veräußern. Diese können nach Belieben ihren Haustraum umsetzen, erlaubt sind Einzel- und Doppelhäuser in Massivbauweise mit zwei Vollgeschossen. Auch im Ortsteil selbst gab es bereits Nachfrage nach Bauland.

Auf der Ackerfläche rechts vom Ortseingang Gollwitz soll gebaut werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Gollwitz: Etwas mehr als vier Hektar zwischen Sommerweg, B 1 und Schlossallee hat die Firma IPW Immobilien GmbH & Co KG hat das Bauland erworben. IPW steht für die Anfangsbuchstaben im Namen der drei Gesellschafter. Mirko Irmler, Matthias Philipp und Stefan Wajer, allesamt seit mehreren Jahren auf dem Brandenburger Immobilienmarkt aktiv. Seit mehr als 25 Jahren gilt für das Gebiet „Am Flachsbruch“ ein Bebauungsplan – es ist das größte zusammenhängende Areal, für das es derzeit eine verbindliche Bauleitplanung gibt. Von den knapp 4,1 Hektar Fläche sind knapp 3,2 Hektar als Nettobaufläche geplant. Bis zu 48 Einzelhäuser können auf dem künftigen Baufeld in offener Bauweise entstehen. Die Bebauung soll „dem ländlichen Charakter“ entsprechen. Erschlossen wird ab Frühjahr 2022, Bauwillige können ab Anfang 2023 loslegen.

Parkplatz an der alten Ziegelei. Quelle: Rüdiger Böhme

Neustadt, Alte Ziegelei: Seit nunmehr vier Jahren versucht die Kommune das nur 0,7 Hektar große innerstädtische Areal der einstigen Ratsziegelei für die Neustadt zu beplanen. Allerdings darf hier keiner bauen, wie er will. 16 bis maximal 20 Grundstücke stehen zur Verfügung. Es werden keine frei stehenden Einfamilienhäuser sein, am wahrscheinlichsten ist eine Art Reihenhausbebauung in Vierer- oder Sechser-Blöcken, die möglicherweise ein Bauträger errichtet. Ein Bebauungsplan wird gerade erstellt, wann er rechtskräftig wird, ist ungewiss. Dabei plant die Stadt selbst, weil sie dafür Fördermittel in Anspruch nehmen kann.

Das Feld zwischen Brielower Landstraße und Fritze Bollmann Weg. Quelle: Rüdiger Böhme

Brielower Landstraße: Etwa 100 Einfamilienhäuser könnten in absehbarer Zeit östlich der Brielower Landstraße gegenüber vom Beetzsee-Center entstehen. Das etwa sieben Hektar große Plangebiet wird derzeit für den Spargelanbau genutzt, es gehört der Stadt. Es hat eine Ost-West-Ausdehnung von etwa 400 Metern, in Nord-Süd-Richtung sind es 170 Meter. Das Areal wird eingefasst von Brielower Landstraße, Fritze-Bollmann-Weg, Rüleckens Weg und Schienenweg. Die Nettobaufläche beträgt 5,5 Hektar. Daraus ableitend könnten etwa 100 Baugrundstücke mit einer Fläche von etwa 550 Quadratmetern entstehen. Fürs Planen und Erschließen des Areals soll ein Vorhabenträger gefunden werden, er verpflichtet sich per städtebaulichem Vertrag, baureife Grundstücke herzustellen.

Hohenstücken: Komplett vermarktet ist das neue Wohngebiet Carolinenring an Sophien- und Brahmsstraße mit 40 Grundstücken. Das kann in östlicher Richtung zur Reuscherstraße hin erweitert werden, hier sind etwa 30 weitere Bauflächen möglich.

Parkquartier Hohenstücken: Am östlichen Ende der Sophienstraße wird das 5,2 Hektar große Areal begrenzt von Walter-Ausländer-Straße, Felsbergstraße und Willibald-Alexis-Straße. Hier im nördlichen Teil von Hohenstücken sind ohnehin größere Abrisse von leer stehenden Wohnblöcken geplant. Entstehen könnten etwa 40 Einfamilienhäuser sowie acht Reihenhäuser mit mindestens 22 Wohneinheiten, denkbar sind hier Maisonette-Eigentumswohnungen. Laut Stadtplanern ist auch ein gemischtes Quartier mit Reihenhäusern und Stadtvillen denkbar.

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller am Platz der Einheit. Quelle: JACQUELINE STEINER

Kirchmöser: Laut Beschluss der Stadtverordneten soll im Ortsteil mindestens ein neues Baugebiet entstehen. Die Verwaltung sollte Flächen an Bahnhofsstraße/Platz der Einheit, Bahnhofstraße/Uferstraße sowie Uferstraße/Grenzstraße auf Bebaubarkeit mit Eigenheimen prüfen und Bebauungspläne vorbereiten. Jetzt zeichnet sich am wahrscheinlichsten ein Areal nahe des Platzes der Einheit ab. Allerdings dauert es noch mindestens ein Jahr, bis es einen Bebauungsplan gibt, weil das Verfahren so lange läuft. Verwaltung und Stadtverordnete müssen es aber erst einmal auf den Weg bringen.

Das Containerprovisorium des Hortes Havelkids an der Bauhofstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Bauhofstraße, Alter Busbahnhof: Es gibt eine Lücke zwischen den Gebäuden der Jedermann-Gruppe, und der neuen Kita bis zum Jakobsgraben. Auf dem Busbahnhof-Areal steht derzeit noch der Interimshort der Grundschule Kleine Gartenstraße. Die fliegenden Bauten sollen spätestens zum Herbst verschwinden, wenn der Hort im Augustaheim neben der Schule fertig ausgebaut ist. An Stelle des Containerdorfes könnten auf etwa 10.000 Quadratmetern Fläche verschiedenartige Wohnungen entstehen. Die Kommune wird die Fläche für Projektentwickler ausschreiben, die das Areal erschließen, bebauen beziehungsweise parzelliert veräußern.

Baulücken: Im April 2019 veröffentlichte die Stadt ein seit 2017 erstelltes Baulückenkataster mit 100 Grundstücken, darunter waren aber nur elf städtische. Die Flächen stehen auch nicht alle zur Verfügung, sie wären aber theoretisch bebaubar. Möglicherweise stellt die Kommune den Kontakt zwischen Bauwilligen und potentiellen Verkäufern her.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umland, Prützke: In Prützke vor den Toren der Stadt entwickelt ebenfalls die IPW Immobilien, die schon in Gollwitz tätig ist, ein kleineres Baugebiet „An der Worth“. Hier entstehen laut Stefan Wajer zehn Baugrundstücke für Eigenheime.

Bernd Jansen ist wieder zurück in Schenkenberg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Umland, Schenkenberg: Auf einer rund 3500 Quadratmeter großen Brache in der Waldstraße sollen angrenzend an den Bestand der Kirschbergsiedlung, drei Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser entstehen. Als Investor tritt die Firma Paul Immobilien aus Brandenburg auf, die Julian Paul gehört – er ist der Sohn des Brandenburger Projektentwicklers Bernd Jansen, der die Kirschbergsiedlung entwickelt hat. Bei dem neuen Projekt kaufen Interessenten Grundstück und Haus aus einer Hand.

Von André Wirsing