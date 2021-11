Traurige Kinder: Das Aus der Schulkrankenschwestern enttäuscht die Brandenburger

Brandenburg an der Havel

Das Projekt der Schulkrankenschwestern läuft zum Ende des Jahres aus, weil die Landesregierung den Geldhahn zudreht. Seit Wochen haben Schüler und Lehrer in Brandenburg an der Havel um eine Fortsetzung gebangt, jetzt herrscht Trauer.

Kinder sind traurig

An der Gebrüder-Grimm Grundschule umarmen Viertklässler ihre Schulkrankenschwester Bianca Mauß und buhen die Landespolitik im Klassenraum aus. Sie malen Bilder, die Herzen und eine Krankenschwester in Not zeigen. „Frau Mauß muss hier bleiben, sie kümmert sich um uns. Als ich von der Wespe gestochen wurde, war sie für mich da“, sagt Schülerin Mira.

Bianca Mauß ist Schulkrankenschwester. Quelle: André Großmann

Bianca Mauß arbeitet seit November 2018 an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, jetzt denkt sie jeden Tag nach. „Ich bin enttäuscht von der Politik. Die Situation ist belastend. Ich komme jeden Morgen mit Freude zur Arbeit, die Kinder würden mir am meisten fehlen. Ich will doch nur, dass es irgendwie weitergeht und denke darüber nach, wie es noch möglich ist, dass die Politik umdenkt“, sagt sie.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulamt verhindert Teilnahme an Demo

Auch an der Nicolaischule herrscht Trauer. Die Jugendlichen lieben ihre Krankenschwester Monika Krapf, die seit vier Jahren Seelsorgerin ist, Tee kocht und ihnen Mut macht. Deshalb wollten die Schüler der achten und neunten Klasse ein Zeichen setzen und am 3. November nach Potsdam fahren, um vor dem Landtag bei einer Kundgebung für die Schulkrankenschwestern zu protestieren. Doch dieses Vorhaben fällt jetzt aus.

„Die Teilnahme an der Kundgebung wurde uns vom Schulamt untersagt, weil uns vorgeworfen wird, dass wir die Kinder so für unsere Zwecke instrumentalisieren. Jetzt fahren wir nicht. Ein Kollege, der nicht bei der Stadt angestellt ist, wird aber symbolisch vor dem Landtag stehen und Luftballons für jeden Schüler dabei haben. Es ist schade, weil wir so ein Zeichen setzen wollten“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Christin Viola.

Kritik an der Landespolitik

Sie und ihre Kollegen erinnern an die Online-Petition für den Erhalt der Schulgesundheitsfachkräfte und wollen noch Unterschriften auf dem Neustädtischen Markt sammeln.

Auch die Lehrer der Gebrüder-Grimm-Grundschule fahren nach der Mail vom Schulamt nicht nach Potsdam. Leiterin Birgit Schiller zeigt sich enttäuscht. „Wir verstehen nicht, dass die etablierte Arbeit der Schulkrankenschwestern eingestellt wird. Sie haben sich bewährt und ihre Aufgaben sind so wichtig für das Wohl der Kinder“, sagt Schiller.

Die Schulleiterin Birgit Schiller der Gebrüder-Grimm-Schule in Hohenstücken. Quelle: Rüdiger Böhme

CDU-Landesfraktionschef Jan Redmann nahm an den Verhandlungen zum Projekt der Schulkrankenschwestern teil. Er betonte, dass jetzt die Einstellung von zusätzlichem pädagogischen Personal an Schulen Priorität hat, „um Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise mit einem Aufholprogramm zu unterstützen“, dafür sind 200 Stellen zusätzlich geplant.

Birgit Schiller kritisiert das. „Wenn pädagogische Fachkräfte frei herum rennen würden, hätten wir sie schon eingefangen. Das ist leider kein gleichwertiger Ersatz für die Schulgesundheitsfachkräfte, die ganz nah an den Kindern dran sind“, sagt die Pädagogin.

Landeselternsprecher René Mertens versteht die Landesregierung nicht, er empfindet die Entscheidung als traurig und beschämend. „Testen, Separieren, Isolieren, Impfen - dies alles findet an unseren Schulen statt. Für eine kompetente Kraft, die oft präventiv arbeitet, scheint es aber kein Bedarf mehr zu geben“, schreibt er der MAZ.

Seit Februar 2017 leitet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) das Projekt der Schulkrankenschwestern. Chefin Angela Schweers wirft der Landesregierung in einem Statement Desinformation vor. Es ginge nicht um einen Millionenbetrag, um das Projekt auf alle Brandenburger Schulen auszuweiten, sondern um rund 800.000 Euro für das Jahr 2022.

Protest vor dem Landtag

Schulkrankenschwester Bianca Mauß heitert Schülerin Lucie Wettstein mit einer Plüsch-Eule auf. Quelle: André Großmann

Birgit Schiller und ihre Schüler sammeln noch einmal Unterschriften, die sie Bianca Mauß mit auf dem Weg nach Potsdam geben. Die Schulkrankenschwester musste sich schon arbeitssuchend melden, sie genießt jeden Moment an der Grundschule, doch ihre Hoffnung schwindet.

Sie sitzt Mittwochmorgen im Bus und fährt um 07.45 Uhr nach Potsdam zum Landtag. Auch Sechstklässler der Gebrüder-Grimm-Grundschule fahren nach Potsdam. „Einige Kinder wollen nochmal ein Zeichen setzen. Sie geben nicht so einfach auf“, sagt Mutter Claudia Kühn.

Von André Großmann