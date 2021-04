Traurige Kinder: Kein rappendes Nashorn am Brandenburger Osterzaun

Brandenburg/Havel, Wusterwitz

Das Glück der Kinder liegt Peter Pflock am Herzen, doch aktuell spürt er nur noch Enttäuschung. Seit Januar plant er ein Konzert mit dem Ex-Rapper Sera Finale.

Erfolg mit Hits

Der Musiker hat Charthits wie „Monsta“ von Culcha Candela geschrieben, trifft Kollegen, war als Co-Autor an Nummer-Eins-Songs wie „Astronaut“ von Sido und Andreas Bourani beteiligt und erhielt dafür 2017 und 2019 den Deutschen Musikautorenpreis.

Konzert in der Schillerstraße gestoppt

Am Karfreitag sollte er sein erstes Konzert in Brandenburg an der Havel geben. Der Musiker wollte verkleidet als Dikka, das rappende Nashorn vorm Brandenburger Vereinshaus des Karate-Team-Mittelmark in der Schillerstraße auftreten und Kinder begeistern. Doch steigende Corona-Zahlen und die neue Eindämmungsverordnung stoppen die Pläne der Veranstalter einen Tag vorm Konzert.

Peter Pflock hat sich auf das Konzert am Karfreitag gefreut. Quelle: Jacqueline Steiner

Warnung von Stadtverordneten

„Mehrere Stadtverordnete haben mich direkt nach dem Bekanntwerden der neuen Regeln vor der Durchführung der Veranstaltung gewarnt. Wir sind von 150 Kindern plus Begleitung ausgegangen, das Event war natürlich mit Abstandsregeln und Maskenpflicht gedacht. Ich hatte 500 Kindermasken besorgt. Die Texte des rappenden Tiers sollten den Kindern Mut und Hoffnung vermitteln, eine starke Botschaft setzen. Jetzt gibt es aber nur noch Tränen und enttäuschte Kinderaugen“, sagt Peter Pflock.

Hilfsprojekt mit Lebensmitteln

Neben den Auftritt des Rappers hat er für den Karfreitag das Hilfsprojekt „Osterzaun“ vorbereitet. Deshalb hängt er 80 gefüllte Säckchen mit Lebensmitteln und Spielzeug vor das Vereinsheim und bittet Besucher, sich an die Abstandsregeln zu halten. „Wir brauchen keine Geldstrafen und Menschenaufläufe. Das Konzert hätte richtig gut als positives Signal gepasst. Denn wir helfen Menschen“, sagt der Brandenburger.

Gemeinschaftsprojekt an drei Standorten

Der Gabenzaun ist in diesem Jahr ein Gemeinschaftsprojekt an drei Standorten. So verteilen Mitglieder der Hilfsorganisation „Kleiderursel“ am Karfreitag ab 10 Uhr an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in der Sophienstraße Säckchen für Kinder und Bedürftige.

Zur gleichen Zeit finden Wusterwitzer 80 Beutel von Corinna Pietsch und Stephanie Stempowski am Zaun der Wilhelm-Götze-Schule. In den Verpackungen liegen Schoko-Osterhasen, Spielzeug und Kekse.

Corinna Pietsch hängt mit Spenden gefüllte Beutel an den Wusterwitzer Gabenzaun. Quelle: privat

Glück für Kinder

„Wir verschenken Glück für Kinder und helfen Menschen, die bedürftig sind. Wir wollen die Welt ein bisschen besser machen, ein Zeichen für das Miteinander setzen und positive Gedanken bescheren. Das tut gut, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie“, sagt Corinna Pietsch.

Die 38-Jährige hängt alle zwei Wochen gespendete Säckchen auf und plant weitere Aktionen. „Bald haben wir für die Kinder auch Inline-Skates. Helfen und Nächstenliebe sind wichtig, wir wollen unterstützen, wo wir können“, sagt Pietsch der MAZ.

Konzert im Sommer denkbar

Das sieht auch Peter Pflock so. Er befüllt seinen Zaun an Ostern, zum Kindertag und vor Weihnachten. Das Konzert von Dikka, dem rappenden Nashorn will er nachholen, sobald es das Infektionsgeschehen zulässt. „Vielleicht ist das ja im Sommer im Marienbad möglich. Ich hoffe, dass uns das gelingt“, sagt Peter Pflock.

Von André Großmann