Traurige Knirpse: Wieso Kinder den Spielplatz in der Dreifertstraße meiden

Brandenburg/H

Er hat zwei Bänke, einen Mülleimer, aber keine Spielgeräte und macht Kinder traurig. Trotzdem ist die Fläche in der Dreifertstraße laut der Wohnungsgenossenschaft (WG) Stahl ein Spielplatz.

Diese Fläche in der Dreifertstraße ist offiziell ein Spielplatz. Quelle: privat

Enttäuschte Kinder und Eltern

Eltern und Kinder sehen das anders. „Dieser Platz hat den Namen Spielplatz nicht verdient. Hier sind einfach nur zwei Löcher mit Kies, die gern als Katzenklo genutzt werden. Die Holzumrandung fällt auseinander und der Sand ist meist mit Unkraut übersät oder wird von Sandflöhen bewohnt. Es fehlt an allem. Das ist schon seit drei Jahren so, solange wohnen wir hier nämlich schon“, sagt Anwohnerin Simone Ihwe.

Auch der sechsjährige Fin hat hier keinen Spaß. „Es wäre schön, wenn hier wenigstens ein Spielgerät wäre. Denn sonst ist es langweilig und das macht traurig. Ich wollte mir den Platz hier nach langer Pause mal wieder ansehen, aber die Spielplätze in der Innenstadt sind viel schöner“, sagt er der MAZ.

Kein Spaß für Kids

Seine Mutter Kristin nickt und hofft, dass sich die Lage in der Walzwerksiedlung verbessert. „Hier ist fast niemand, nur im Sommer sitzen wenige um den Sand herum. Aber in der heißen Jahreszeit gab es wohl auch schon Parasiten, deren Bisse Krankheiten auslösen können. Auch deshalb spielt hier fast niemand. Es wäre schön, wenn wenigstens ein, zwei Geräte für die Kinder da wären. Klar haben wir hier den Spielplatz in der Einsteinstraße, doch der gefällt Fin nicht so sehr“, sagt die Brandenburgerin. Für sie ist die Fläche der schlimmste Spielplatz, den sie bislang in Brandenburg an der Havel gesehen hat.

Weil sie und Fin keinen Spaß auf dem Platz haben, treffen sie eine Entscheidung und verlassen in ihrer Freizeit die Walzwerksiedlung. „Mein Sohn spielt lieber auf dem Spielplatz am Heine-Ufer, am Packhof und auf dem Marienberg. Wir hoffen, dass noch mehr tolle Flächen dazu kommen, denn das haben die Kinder dieser Stadt verdient“, sagt Schilling.

57 öffentliche Spielplätze

Doch was macht einen Spielplatz aus? Laut dem Fachbereich Natur und Umweltschutz ist ein Spielplatz ein Ort, an dem verschiedene Spielgeräte vorhanden sind und auf dem Kinder bis zu einem bestimmten Alter spielen können.

In Paragraph 8 der Brandenburgischen Bauordnung ist auch geregelt, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein Kinderspielplatz herzustellen ist. Zur Größe und zur Ausstattung gibt es aber keine Vorschriften.

Susanne Rübsam-Manski von der WG Stahl betont auf MAZ-Nachfrage, dass auch ein Sandkasten ein Spielgerät ist. Sie erklärt, dass es in der Dreifertstraße schon mal ein Spielgerät gab, dass aber aus Sicherheitsgründen durch den Vermieter demontiert wurde.

Kristin Schilling ist froh, dass Kinder in Brandenburg an der Havel mehrere Alternativen haben. Laut der Stadtverwaltung hat die Havelstadt 57 öffentliche Spielplätze. Laut Natalie Preißler von der Pressestelle der Brandenburger Stadtverwaltung werden diese einmal pro Woche wöchentlich gereinigt, Papierkörbe sollen zweimal wöchentlich gereinigt werden.

Prüfung für neues Spielgerät läuft

„Einmal jährlich wird eine Hauptinspektion zur Feststellung des betriebssicheren Zustandes von Anlagen, Fundamenten und Oberflächen durchgeführt“, schreibt sie per Mail.

Doch auch hier herrscht in der Dreifertstraße Verbesserungsbedarf. Als Fin Schilling im Sand kniet und spielt, fällt ihm auf, dass sich schon Holzsplitter von der Abgrenzung ablösen. „Wir gehen gleich wieder los, es macht hier keinen Spaß“, sagt er.

Das Team der WG Stahl prüft jetzt mit dem TÜV die Aufstellung eines neuen Spielgerätes. Was es ist, lässt sie noch offen. Klar ist nur, dass es bis zur Aufstellung noch dauert. „Aufgrund der Pandemielage kommt es diesbezüglich leider zu Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung“, schreibt sie weiter.

Auf welchen Brandenburger Spielplätzen sollte sich die Lage verbessern? Schreiben Sie uns per Mail an stadt-brandenburg@maz-online.de

Von André Großmann