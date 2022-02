Trechwitzer Jugendfeuerwehr baut Nistkästen für Blaumeisen

Trechwitz

Eigentlich lernen sie Knoten binden, wie man Schläuche kuppelt und mit der Kübelspritze umgeht. Doch für einen Tag lösten Hammer und Nagel den normalen Ausbildungsbetrieb für die Mädchen und Jungen der Trechwitzer Jugendfeuerwehr ab. Artenschutz statt Brandschutz stand unter Leitung von Naturführer Lutz Manzke im Freizeit- und Jugendzentrum des Kloster Lehniner Ortsteils auf dem Programm.

Andreas Krüger mit dem Akku-Schrauber in Aktion. Er bohrt die Löcher für das Scharnier zum Öffnen der Nistkästen. Rechts ist Lutz Manzke, Initiator der Nistkasten-Aktion, zu sehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter Manzkes Regie läuft in der Region gerade eine große Aktion für die Blaumeise. Er selbst hat schon 26 Nistkästen angebracht. Zum Beispiel in Verlängerung der Trechwitzer Straße zwischen Jeserig und Schenkenberg. Weitere folgen auf dem alten Groß Kreutzer Weg zwischen Groß Kreutz und Trechwitz. Vor allem Kastanien will der Naturführer aus Trechwitz mit seinen Holzkonstruktionen bestücken. Allein 30 Kästen hat Manzke an Bekannte und Familien mit Kindern verschenkt.

Damsdorfer Holzhandel unterstützt

Jetzt waren es Kinder wie Paula-Henriette, Frieda, Evan, Karl und Otto vom Trechwitzer Feuerwehrnachwuchs, die selbst zum Werkzeug griffen, um für weiteren Nachschub an Kastanien zu sorgen. Für 40 Nistkästen hatte Manzke Holzplatten vorgesägt. Das Material hatte ihm der Holzhandel Prystav in Damsdorf preisgünstig überlassen. Auch das 30 Millimeter große Einflugloch war schon vorgebohrt. Vorder- und Rückseite sowie Seitenteile und Dach brauchten nur noch zusammengenagelt werden.

Bernd Rabbach und Enkel Otto (4) bauen gemeinsam einen Nistkasten für Blaumeisen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Selbstverständlich unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen. So wurde der fünfjährige Collin von seinem Opa Andreas Krüger begleitet, der seinem Enkel den fachmännischen Umgang mit dem Hammer erklärte. Jugendwartin Sandra Giese brachte der kleinen Frieda bei, wie der Nagel am besten ins Holz getrieben wird.

Für einen Tag war der Hammer das wichtigste Werkzeug im Jugend- und Freizeitzentrum Trechwitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch Bernd Rabbach stand seinem Enkel Otto (4) mit Rat und Tat beim Zusammenbau der vorgefertigten Einzelteile zur Seite. Zur Endfertigung gehörten zwei Bohrungen auf der Vorderseite. Diese nehmen zwei Nägel auf – fertig ist ein unkompliziertes Scharnier, um jeden Nistkasten von Zeit zu Zeit säubern zu können.

Fertig: Dank der Trechwitzer Jugendfeuerwehr und Naturführer Lutz Manzke gibt es jetzt noch mehr Nistkästen für Blaumeisen. Die Vögel halten die Kastanienminiermotte in Schach. Quelle: Privat

Selbst an einen Edding-Stift hatte Manzke gedacht, mit dem sich jeder kleine Handwerker auf seinem Produkt verewigen konnte. „Wir finden es gut, wenn wir mit dieser Aktion den Blaumeisen zu mehr Nistmöglichkeiten verhelfen können“, sagten Evan Horst Zenke und Paula-Henriette Schellhase der MAZ. Dank guter Vorbereitung gingen die Stunden im Freizeit- und Jugendzentrum ohne einen blauen Daumen ab. Dafür haben die Mädchen und Jungen eine Menge dazugelernt. Sie wissen jetzt, warum sie Lutz Manzke ausgerechnet für den Bau von Nistkästen für Blaumeisen begeisterte.

Welke Blätter durch Miniermotte

Blaumeisen haben nämlich die Miniermotte zum Fressen gern. Die Raupen des Kleinschmetterlings stechen die Blätter der Kastanien an und saugen deren Zellen aus. Braune und welke Blätter schon im Sommer sind die unschöne Folge eines Befalls. „Als natürlicher Gegenspieler hat sich die Blaumeise herausgestellt, die die Raupen der Kastanienminiermotte aus den Blättern pickt. Je mehr Blaumeisen wir ansiedeln, um so gesünder sind unsere Kastanien“, steht für Manzke fest. Laub aufsammeln und verbrennen galt bisher als einzige Möglichkeit, um die Miniermotte aufzuhalten. Naturführer Manzke will lieber eine Armee von Blaumeisen in die Bäume schicken.

Jugendwartin Sandra Giese (r.) beim Nistkastenbau mit Svea (l.) und Frieda. Quelle: Frank Bürstenbinder

Inzwischen haben sich weitere Kindergruppen, Heimatvereine und Landfrauen für eine Teilnahme an der Aktion angemeldet. Sieben Info-Tafeln hat Manzke bisher in der Feldmark aufgestellt, um die Öffentlichkeit über die Hintergründe aufzuklären. Die Stellen, an denen Nistkästen angebracht werden, sind mit den Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz (Havel) abgestimmt. Die Kästen werden übrigens nicht an die Bäume genagelt, sondern mit einem Spanndraht an einem Ast oder am Stamm befestigt.

Von Frank Bürstenbinder