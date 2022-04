Trechwitz

Hämmern, Bohren, Fliesen – in der Trechwitzer Dorfmitte geben sich gerade die Handwerker die Klinke in die Hand. Maler und Fußbodenleger müssen noch ran. Auch im Außenbereich laufen die Arbeiten mit Hochdruck. Aus der ehemaligen Pension Gut Quovadis soll eine Kindertagesstätte werden. „Bis zum 1.September soll alles fertig sein. Wir sind zuversichtlich, dass der Termin gehalten wird. Dann ist in Trechwitz Platz für 59 Kinder“, gibt sich Sigrid Rosenbaum optimistisch. Die Sozialpädagogin ist Geschäftsführerin der Erziehungs- und Bildungswege gGmbH, die in Potsdam bereits drei Kindereinrichtungen betreibt.

Entlastung in Kloster Lehnin

Der freie Träger bringt frischen Wind in die Kita-Landschaft der Gemeinde Kloster Lehnin, die bislang aus sechs kommunalen und einer kirchlichen Einrichtung besteht. „Vor allem erwarten wir uns eine Entlastung der bestehenden Kitas, in denen freie Plätze Mangelware sind. Vor dem Hintergrund weiterer ukrainischer Kinder, ist jede Kapazitätserweiterung willkommen“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Vor allem im Krippenbereich gebe es bereits jetzt viele Anmeldungen, so Geschäftsführerin Rosenbaum.

Auch der Außenbereich vor der künftigen Kita wird umgestaltet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die vom Bund geförderte Investition wird unter dem Namen Naturkita First Steps (Erste Schritte) ihren Betrieb aufnehmen. Zwar ist die Erziehungs- und Bildungswege gGmbH Bauherr, doch Eigentümer der Immobilie ist Landwirt Timo Wessels. Er hatte den einmal für Kinder und Schüler gedachten Herbergsbetrieb schon vor einiger Zeit eingestellt. „Mit Corona kam das endgültige Aus. Jetzt freuen wir uns auf neues Leben unter anderen Vorzeichen“, sagte Wesssels Lebensgefährtin Nadine Lienert bei einem Rundgang über die Baustelle.

Einstiger Vierseitenhof in Trechwitz

Historisch gesehen war der Standort in der Von-Knobelsdorf-Straße ein ehemaliger Vierseitenhof, der im Zuge der Neugestaltung zur Schenkenberger Straße hin geöffnet wurde, um Stellplätze zu schaffen. Das ehemalige Gutshaus dient auch heute noch mit fünf Wohnungen als Wohnhaus, wird aber vom Kita-Bereich abgetrennt.

Der Kita-Betrieb findet in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude statt. Das zweistöckige Gemäuer erfuhr schon beim Umbau zur Pension eine umfassende Modernisierung. „Jetzt musste alles auf Kita-Standard aufgerüstet werden“, berichtet Lienert.

Eine neue Kita löst die Pension Gut Quovadis ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Und zwar nach den Plänen des Architekten Peter Engelhardt aus Werder. Er erklärt: „Während im Erdgeschoss die gemeinsame Garderobe und die Krippenkinder einziehen, sind in den oberen Stockwerken die größeren Mädchen und Jungen sowie Gemeinschaftsräume zu finden. Darunter der große Saal, der als Bewegungsraum genutzt wird.“ Richtig spannend wird es für den Nachwuchs in der künftigen Spielscheune. Wo einst landwirtschaftliche Geräte ihren Unterstand hatten, sollen sich bald Kinder auf Stroh tummeln dürfen.

Reiterhof in Trechwitz kocht mit

Geplant ist ferner eine enge Zusammenarbeit mit dem benachbarten Reiterhof auf dem Biohof zum Mühlenberg. Kinder und Pferde sollen sich näher kommen. Doch das ist nicht alles. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Reiterhof-Küche die Essenversorgung für die Kita übernimmt“, so Sigrid Rosenbaum von der Erziehungs- und Bildungswege gGmbH. Mit ihrem naturpädagogischem Konzept will sich die neue Kita in das Leitbild von Trechwitz als selbst ernanntes „Naturdorf“ einfügen. Anmeldeformulare gibt es auf der Internetseite des Freien Trägers.

Von Frank Bürstenbinder