In Brandenburg werden an diesem Dienstag mehr als 1500 Traktoren auf ihrem Weg zum Bauernprotest in Berlin erwartet. Rund 1000 Landwirte seien mit ihren Fahrzeugen aus Süddeutschland auf dem Weg, knapp 700 kämen aus Norddeutschland, sagte Christoph Plass, Landwirt aus Liebenwalde ( Oberhavel) und Mitorganisator der Protestaktion. Polizei und Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 5000 Traktoren.

Aufgerufen zu der Sternfahrt zum Brandenburger Tor hatte die Bewegung „Land schafft Verbindung“. Darin haben sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen, die mehr Mitsprache in der Agrarpolitik mit neuen Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz und ein besseres Ansehen ihres Berufsstandes in der Gesellschaft verlangen. Unsere MAZ-Reporter fahren mit und berichten live von unterwegs:



Ein Lichtermeer von gelben Rundumleuchten, Fahrer hupen sich zu. Die Luft riecht nach Diesel. Es geht los. Durch Golzow zieht eine endlose Karawane von Traktoren.Angeschlosssen haben sich Landwirte aus Westdeutschland. Es geht zunächst über Lehnin in Richtung Groß Kreutz.

Die Trecker-Kolonne wird auch den Berufsverkehr ins Stocken bringen. In unserer Übersicht lesen Sie, welche Straßen in Brandenburg betroffen sind:

Alle Routen nach Berlin im Überblick (Quelle:



Routen nach Berlin-Nord:



Route 1 Nord Ost

Prenzlau ➡ Schwanebeck = 3,5h

🚜Abfahrt Prenzlau McDonalds: 4 Uhr (3:30 Treffen)

🚜Kerkow ca 5 Uhr

🚜Angermünde ca. 5:15 Uhr

🚜 Eberswalde ca. 6 Uhr

🚜Bernau ca 7 Uhr

🚜Schwanebeck 7:30 Uhr

🍌🥪☕

Landesgrenze Berlin 8 Uhr



Route 2 Ost

Seelow ➡ Landesgrenze Berlin = 2h

🚜Abfahrt 6 Uhr

🚜Umgehung Müncheberg ca. 6:30 Uhr

🚜 Rüdersdorf ca. 7:15 Uhr

Landesgrenze Berlin ca. 8 Uhr



Route 8 Nord

Neustrelitz --> Landesgrenze Berlin

🚜Abfahrt 4:00 Uhr

🚜 Fürstenberg ca. 4:45 Uhr

🚜 Gransee ca. 5:30 Uhr

🚜 Nassenheide ca. 6:15 Uhr

🚜 7 Uhr Weiterfahrt Nassenheide

🍌🥪☕

Landesgrenze Berlin 8 Uhr



Routen nach Berlin-Süd:



++ Alle Orte die mit ⚠ versehen wurden sind Orte an denen Routen zusammentreffen.++



Route 3 Süd Ost

Lauchhammer ➡ Landesgrenze Berlin = 5:15h

🚜Lauchhammer Abfahrt 2:45 Uhr

🚜 Elsterwerda ca 3:15 Uhr

🚜 Bad Liebenwerda ca. 3:35 Uhr

🚜 Herzberg ca. 4:30 Uhr

⚠ Jüterbog ca. 5:35 Uhr

⚠ Baruth ca. 6:30 Uhr

🚜 Zossen ca 7:15 Uhr ⚠ Landesgrenze Berlin ca 8 Uhr

Route 4 Süd Ost

Bautzen ➡ Landesgrenze Berlin =6:15h

🚜Bautzen Abfahrt 1:45

🚜 Landesgrenze Brandenburg

🚜 B97 Schwarze Pumpe ca. 3:30 Uhr

🚜 Drebkau ca. 4 Uhr

⚠ Calau ca. 4:45 Uhr

🚜 Luckau ca. 5:30 Uhr

🚜 Baruth ca. 6:30 Uhr

⚠ weiter siehe Route 3



Route 4a Süd Ost

Kolkwitz ➡ Calau = ca 50min

🚜 Abfahrt 3:55 Uhr

🚜 Vetschau ca. 4:30 Uhr

🚜 Calau ca 4:45 Uhr

⚠ weiter auf Route 4



Route 5 Süd

Lutherstadt/ Wittenberg ➡ Jüterborg = 1:45h

🚜Abfahrt 3:45 Uhr

🚜 Kropstädt ca. 4:20 Uhr

🚜 Landesgrenze Brandenburg

🚜 Treuenbrietzen ca. 4:45 Uhr

🚜 Jüterborg ca. 5:30 Uhr

⚠ weiter Route 3



Ableitungsstrecke falls A9 Sachsen-Anhalt bestätigt wird (5 fällt dann weg)

🚜 A9 Abfahrt Klein Marzehns

🚜 Niemegk

🚜 Treuenbritzen ca. 4:45 Uhr

🚜 Jüterbog ca. 5:30 Uhr

⚠ weiter Route 3



Routen Berlin Nord/West:



Route 6 West

Genthin ➡ B5

🚜Abfahrt 4:45 Uhr

🚜 Bensdorf ca. 5:05 Uhr

🚜 Pritzerbe ca 5:45 Uhr

🚜 Marzahne ca 6 Uhr

🚜 Rezow

⚠ Auffahrt B5 6:45 Uhr

🚜 weiter Route 7



Route 7 Nord-West

Wittstock/ Dosse ➡ Landesgrenze Berlin

🚜 Abfahrt 4:30 Uhr

🚜 Herzsprung ca. 4:55 Uhr

⚠ Kyritz ca. 5:30 Uhr

🚜 Wusterhausen ca. 5:40 Uhr

🚜 Friesack ca. 6:20 Uhr

🚜 Pessin ca. 6:45 Uhr

⚠ Auffahrt Retzow

🚜 Nauen ca. 7:15 Uhr

Landesgrenze Berlin 8 Uhr



Route 7a

Ganzlin ➡ Kyritz

🚜 Abfahrt 3:30 Uhr

🚜 Landesgrenze Brandenburg

🚜 Meyenburg ca. 3:45 Uhr

🚜 Pritzwalk ca. 4:20 Uhr

🚜 Kyritz 5:30 Uhr

⚠ weiter Route 7



Route 7b

Grabow ➡ Kyritz

🚜Abfahrt 3 Uhr

🚜 Karstädt ca. 3:35 Uhr

⚠ Perleberg ca. 4 Uhr

🚜 Gumtow ca 5 Uhr

🚜 Kyritz 5:30 Uhr

⚠ weiter Route 7



Route 7c

Dömitz ➡ Perleberg

🚜 Abfahrt 2 Uhr

🚜 Wootz ca. 2:20 Uhr

🚜 Lenzen ca. 2:45 Uhr

🚜 Lanz ca. 3 Uhr

🚜 Wittenberge ca. 3:30 Uhr

🚜 Perleberg 4 Uhr

Sie kommen von den Dörfern in die Hauptstadt: Erneut wollen Landwirte an diesem Dienstag Protest gegen die Agrarpolitik auf die Straße bringen. Aufgerufen zu der Sternfahrt hat die Initiative „Land schafft Verbindung“, in der sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen haben. Worum es ihr geht, lesen Sie hier:







Für Pendler beginnt ein Glückstag. Wer zu spät zur Arbeit kommt, kann alles auf die Landwirtschaft schieben. Die Bauern stehen vor Berlin. Zur Stunde warten zwischen Brandenburg an der Havel und Bad Belzig über 1000 Bauern auf das Signal zum Abmarsch.Sie alle wollen zum Brandenburger Tor. Mit dabei acht Traktoren aus den Agrargenossenschaften Krahne und Golzow sowie vom Familienbetrieb Basigkow. Bange Frage aller Traktoristen: wie weit kommen wir durch?

