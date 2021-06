Treffen nach 50 Jahren: Brandenburger Abiturienten zurück in ihrer alten Schule

Brandenburg/H

Vor genau 50 Jahren hat Petra Galla gemeinsam mit ihrer Klasse das Abitur abgelegt. Damals war vieles anders als heute. Jetzt feiert die Klasse ihr 50.Klassentreffen in der Theodor-Fontane-Grundschule, die damals noch Johann-Wolfgang-von-Goethe-Oberschule hieß.

Vorbereitungs- und Französischklasse

Die Klasse von 1971 war eine der ersten Vorbereitungsklassen. Was bedeutet das? Die Klassen aus diesem Jahrgang waren die Ersten, die eine Abschlussprüfung nach der 10. Klasse ablegen mussten. Insgesamt gab es an der Schule fünf Vorbereitungsklassen. Die Klasse von Petra Galla war die Französisch-Klasse. In der Fremdsprache haben sie nicht nur die Vokabeln, sondern auch Lieder gelernt. „Eigentlich wollten wir beim Klassentreffen etwas singen“, aufgrund von Corona geht das leider noch nicht.

Aus ungefähr 25 Schülern habe ihre Klasse bestanden, erzählt Petra Galla. Ganz sicher ist sie sich aber nicht. Inzwischen sind leider einige der Klassenmitglieder verstorben und einige können nicht zum Treffen kommen.

Abitur noch ganz anders

1971 mussten die Schüler noch in allem Fächern ihre Abiturprüfung ablegen. Die einzigen Wahlmöglichkeiten bestanden bei Kunst und Musik. Ein wichtiges Fach war hier Staatsbürgerkunde, was es heute natürlich nicht mehr gibt. Alle Prüfungen fanden zudem schriftlich statt. Nur wer seine Note verbessern wollte oder durch eine Prüfung gefallen war, musste an einer mündlichen Prüfung teilnehmen.

Eine sehr große Hilfe bei der Organisation des Klassentreffens war Sylvia Endler, die Schulleiterin der Theodor-Fontane Grundschule. Sie zeigte den Besuchern ihre ehemaligen Räume und erklärte den Werdegang der Schule nach der Wende. Dafür war die gesamte Klasse besonders dankbar.

Wiedersehen mit Bootsfahrt

Das Klassentreffen streckte sich über den ganzen Nachmittag und Abend. Nach einem kurzen Treffen an der ehemaligen Schule, geht es auf eine Bootsfahrt und anschließend zum Essen. Die Klasse hält noch immer engen Kontakt zueinander. Bereits nach 25 Jahren fand das erste Klassentreffen statt. Zu den anderen vier Klassen des Jahrgangs besteht kein Kontakt mehr.

Beim Zusammentreffen sind alle in bester Laune. „Früher mochte ich die Hälfte der Klasse gar nicht“, inzwischen freuen sich jedoch alle wieder zusammen zu kommen.

Von Julia Kazmierczak