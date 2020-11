Trend in der Corona-Zeit: Bockwurst vor der Tankstelle essen

Brandenburg/H

Zu Tankstellen hatte ich schon immer eine besondere Beziehung, und das kam so: Als ich so vier, fünf Jahre alt war, ist bei uns ums Eck mal ein Güterzug ausgebrannt, auf dem unter anderem Grillkohle transportiert wurde. Ich hatte damals Säckeweise die gerettete Kohle nach Hause geschleppt, dort im Schuppen deponiert und später dem Besitzer einer Tankstelle verkauft. Das war mein erstes, „selbstverdientes“ Geld.

Das Büro meines Vaters befand sich auf dem Hinterhof einer Tankstelle an einer Bundesstraße und ich habe dort sehr viel Zeit verbracht. Als ich nach Hamburg zog, wohnte ich 16 Jahre nur wenige hundert Meter neben der berühmten „Essotanke“ auf St. Pauli, die quasi meine wichtigste Versorgungsquelle überhaupt war – Tag und Nacht.

Früher gab es nur Kfz-Bedarf

Ich kann behaupten, die Entwicklung der Tankstellen über all die Jahre sehr gut mitbekommen zu haben und kann mich noch gut erinnern, wie Tankstellen aussahen, als ich noch ein Kind war. Im Verkaufsraum, so klein wie ein Toilettenhäuschen, gab es nur Sachen für Kfz zu kaufen: Öl, Scheibenklar, Wischerblätter, Zündkerzen, Keilriemen und Parkscheiben. Und es roch dort immer ganz speziell: Nach einer Mischung aus Öl, Benzin und Muff.

Stephan Bodens Hund Günther freut sich darauf, ein Stück von der Bockwurst zu bekommen. Quelle: Stephan Boden

Irgendwann gab es dann die ersten Tankstellen, an denen Süßigkeiten, Grillkohle und Getränke verkauft wurden. Im Laufe der Zeit wurden Tankstellen zu Mini-Märkten.

Warum ich über Tankstellen schreibe? Weil ich wieder über Andreas Ekert schreibe, der hier ja vorige Woche bereits Thema war, und den hier nicht nur in der Neustadt jeder kennt. Beim diesem Artikel gab es einen passenden Kommentar auf Facebook: „Unser aller Tankwart!”

Mit Andreas habe ich über Veränderungen an seinem Arbeitsplatz, der Tanke, gesprochen, seit es diese Coronasache gibt. Dabei erzählte er mir ein Detail, das mit einem Phänomen zu tun, das auf einmal einfach da war: Bockwürste. Mit wem ich auch spreche: Niemand kann sich daran erinnern, wann es genau dazu kam, dass auf einmal ausgerechnet Tankstellen zum Knacker-Epizentrum wurden.

Senf aus der Quetschflasche

Von heute auf morgen standen plötzlich diese Dampfgarer oder Wasserbehälter an den Tresen, in denen Knacker, Geflügelwürstchen oder – wie bei Andreas’ Tanke auch die „Trucker Bockwurst XL” erwärmt werden. Auf ‘ne Wurst an der Tanke ist mittlerweile normal. Auch ich habe mich davon anstecken lassen – bei Andreas ist die Wurst echt gut, zumal der Senf nicht in diesen Tüten dazu gelegt wird, in denen immer zu wenig enthalten ist, sondern aus der Quetschflasche in großer Menge auf dem Pappteller landet. Übrigens Bautz’ner, was extrem wichtig ist.

Andreas Ekert aus Brandenburg an der Havel Quelle: Stephan Boden

Wann immer ich – vor Corona – an dieser Tankstelle war, standen dort Leute am Tisch und aßen Bockwurst. Wie überall. Wegen Corona verzehrt kaum noch jemand etwas im Verkaufsraum. Dort darf man nur noch essen oder trinken, wenn man seine Kontaktdaten hinterlässt. Das aber macht irgendwie keiner.

Andreas erzählt: „Wir verkaufen aber trotzdem genauso viele Bockwürste wie früher – allerdings zum Mitnehmen. Die Leute essen die Würste dann draußen, entweder an der Grillstation (da wo die Kohle lagert), vor der Waschstraße oder legen sie aufs Autodach. In jedem Fall noch auf dem Gelände. Musste mal drauf achten.”

Mahlzeit wird zum Outdoor-Event

Und tatsächlich: Ich habe es beobachtet. Man sieht die Kunden, wie sie draußen im Wind mit der Serviette kämpfen und dabei den Knacker in den Senf tunken, während die Krümel vom Brötchen auf den Jacken und dem Cabriodach kleben. Bockwurst an Tankstellen wird dank einer Pandemie zum Outdoor-Event.

Corona hat echt lustige Seiten. Getreu dem Motto: „Auch wenn die Welt untergeht – den Tankenknacker verzehren wir bis zum letzten Tag.”

Von Stephan Boden