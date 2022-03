Treuenbrietzen

Der Ladendetektiv war auf Zack! Er informierte am Freitagnachmittag um 17.45 Uhr die Polizei darüber, dass mehrere Personen in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Treuenbrietzen einen Ladendiebstahl begangen hatten und mit einem PKW BMW mit polnischem Kennzeichen über die B2 in Richtung Beelitz flüchteten. Ein Zeuge verfolgte das flüchtende Fahrzeug, bis es bei Beelitz durch Polizeikräfte gestoppt werden konnte.

Im Fahrzeug befanden sich vier Männer im Alter von 21, 30, 31 und 37 Jahren, die im Einkaufsmarkt mehrere Getränkedosen entwendet haben. Im Fahrzeug befand sich zudem auch noch weiteres Diebesgut, so dass der PKW zur Beweissicherung beschlagnahmt wurde.

Laut Aussage des hinterherfahrenden Zeugen fuhr das Fahrzeug bei seiner Flucht deutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte andere Fahrzeuge verkehrsgefährdend, so dass der 37-jährige Fahrzeugführer, der einen Atemalkoholwert von 0,55 Promille hatte, zur Blutprobe musste und auch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erhält.

Bei allen Personen wurde eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung durchgeführt, und die Personen, im Anschluss aller polizeilicher Maßnahmen, entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ