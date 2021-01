Treuenbrietzener Klinik und städtisches Klinikum Brandenburg testen neue Generation von Corona-Schnelltests

Treuenbrietzen

Eine völlig neue Generation von Corona-Schnelltests wird jetzt am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen im Dienste der Wissenschaft erforscht. Sie soll bisherige Ungenauigkeiten der Schelltest beseitigen. Beteiligt ist auch ein Labor im städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel.

Dazu läuft am Dienstag eine Studie an einem speziellen Testplatz im Fachkrankenhaus an. Mitarbeitende können dort auf freiwilliger Basis einen neuen Antigen-Schnelltest erproben. „Er soll viel leichter gerade für medizinische Laien anwendbar sein und nach bisheriger Datenlage im klinischen Gebrauch eine hohe Sensitivität besitzen“, erklärt Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, der MAZ. Er hat die Studie in die Fachklinik geholt.

Bisher keine sicheren Ergebnisse bei wenig Viren

Hohe Sensitivität bedeute, dass ein Infizierter auch positiv im Schnelltest erfasst werden muss. Diese Faktoren seien ausschlaggebend für die Ergebnisgenauigkeit. Bisherige Schnelltests liefern gerade bei Infizierten mit geringer Virenlast keine sicheren Ergebnisse.

Die üblichen Antigen-Schnelltests benötigen beim Abstrich Material aus tieferen Bereichen des Rachen- und Nasenraumes. Da dies häufig unangenehme Reize auslöst, werde unter Umständen nicht genügend Material im Selbsttest gewonnen.

Neuer Test nur für die Nase

Der neue Test mit dem Namen „Now Check Covid-19 Ag Test nasal swab“ soll nur noch im normalen Nasenbereich angewendet werden und damit für breite Bevölkerungsschichten sicher anzuwenden sein. Mit dem neuen Testkit, das bereits vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen wurde, gebe es nun einen Schnelltest, der alltags- und massentauglich ist.

„Wir müssen viel mehr testen, testen, testen – am besten flächendeckend – unabhängig von Ort und Fachpersonal“, erklärt Martin Spielhagen. „Nur so können wir langfristig die Pandemie eindämmen und mehr Nähe und Lebensqualität zurückbekommen, ohne aber die Hygiene-Regeln außer Acht zu lassen.“ Deshalb stelle sich das Krankenhaus Treuenbrietzen „gern in den Dienst von Wissenschaft und Forschung zur Bekämpfung der Pandemie.“

Bisher übliche Corona-Schnelltests erkennen Infektionen nicht in jedem Fall verlässlich. Quelle: dpa

Bisher stehen Mitarbeitern des Krankenhauses und der Tochtergesellschaften seit Ende November übliche Antigen-Schnelltests zum regelmäßigen Selbstabstrich zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurde der Hersteller gewechselt, um Tests mit einer höheren Genauigkeit anzubieten. Sie stieg so von 70 bis 80 Prozent auf 80 bis 90 Prozent. Mindestens zweimal wöchentlich erfolgen der Selbsttest. Positive Ergebnisse werden durch einen herkömmlichen PCR-Test im Labor überprüft.

PCR-Tests gelten als verlässlich

Für die nun beginnende Studie wird neben dem zu erprobenden „Now Check Covid-19 Antigen Schnelltest nasal swab“ in jedem Fall ein zweiter Abstrich für einen laborbestätigten PCR-Test genommen als Nase-Rachen-Abstrich. Die PCR-Tests gelten als verlässlich, um sicher zu bestimmen, wer mit dem Corona-Virus infiziert ist.

Für bisherige Corona-Test werden Abstriche in der Nase und im Rachenraum genommen. Quelle: dpa

Die parallelen Tests sollen nun genaue Erkenntnisse darüber bringen, wie oft der neue Schnelltest falsch oder richtig positiv ist beziehungsweise auch falsch oder richtig negativ.

Auch Mutationen werden erfasst

„Nach Rückfragen beim Hersteller in Südkorea heißt es, dass die neuen Testkits auch Mutationen des Sars-Cov-2-Virus vom Typ England und vom Typ Südafrika nachweisen“, erläutert Doktor Spielhagen.

Die Ergebnisse der Testreihen fließen alle anonymisiert in die Auswertung ein. „Für den Fall eines positiven Abstriches muss natürlich wie bisher auch das Gesundheitsamt informiert werden“, heißt es aus der Klinik.

Mehr und schneller sollte getestet werden

Die neue Tests seien nötig, um viel mehr und schneller in breiten Bevölkerungsschichten testen zu können. „Den Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche viel häufiger als angenommen das Corona-Virus übertragen, ohne selbst zu erkranken oder Symptome auszubilden“, erklärt Spielhagen zum Hintergrund der Studie an seinem Hause. „Dafür werden massentaugliche, hygienisch vereinzelbare, preiswerte und vor allem ergebnissichere Testkits benötigt.“

Die bisherigen Schnelltests seien nur für Fachpersonal zu handhaben. Der neue Test soll nun unter wissenschaftlicher Begleitung einsetzbar gemacht werden auch für Laien.

Im Labor wird die Qualität von Corona-Schnelltests überprüft. Quelle: dpa

Der neue Schnelltest wird von der Firma Bionote, der koreanischen Schwesterfirma des Pharmaunternehmens Roche, hergestellt. Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen sei zurzeit das erste im Land Brandenburg, das sich mit dieser Studie in den Dienst der Forschung stellt.

50 positive Schnelltests für die Studie

Die Studie soll so lange laufen, bis 50 positive Schnelltests angefallen und überprüft sind. „Wir gehen davon aus, dass das bis Mitte/Ende März sein könnte“, erklärt der Chefmediziner. Dabei kooperieren die Treuenbrietzener mit dem Laborinstitut Professor Frey des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel, das bereits lange Partner des Krankenhauses ist.

Die Tests stelle der Hersteller dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung. „Auch für die Auswertung der Kontrollabstriche im Labor entstehen dem Krankenhaus keine Kosten“, so Spielhagen.

Ziel der Studie sei es auch, Kosten zu senken: Bei Überführung in die Massen-Produktion könne aktuell ein Preis von unter fünf Euro im Einkauf erreicht werden, der im Idealfall bis auf einen Euro sinken müsste. Dieser Preis würde einer massenhaften Anwendung zugutekommen.

Von Thomas Wachs