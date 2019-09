Dank eines Zufalls: Trickbetrüger gehen in Brandenburg leer aus

Filmreif, aber mit ernsthaftem Hintergrund: Enkeltrick-Betrüger scheitern bei einem Rentnerehepaar aus Brandenburg-Nord nur durch einen Zufall. Eine Tasche spielt die Hauptrolle.

Die Telefonbetrüger hatten am Mittwoch in Brandenburg/Havel kein Glück. Doch in einem Fall scheiterten sie nur ganz knapp. Quelle: dpa