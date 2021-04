Trockenheit und Pilzbefall: Der Brandenburger Stadtforst ist in schlechtem Zustand

Brandenburg/H

Hier eine kahle Fläche, da ein abgestorbener Baum, Mistelbefall und Borkenkäfer, vertrocknete Kronen wohin das Försterauge blickt. Es steht nicht gut um die Waldgesundheit im Stadtforst. Am vergangenen Samstag hatte Stadtförster Thomas Meier die Stadtverordneten und Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zur Begehung und Inaugenscheinnahme des Forsts geladen. Die Initiative hierfür war von der grünen Stadtverordneten Martina Marx ausgegangen, die bereits bei der Begehung 2019 dabei war.

Und so wanderte eine kleine Gruppe, ausgehend vom Forsthaus am Eichendorffweg, durch den Gördenwald, darunter Britta Kornmesser (SPD), Zoí Müller, Martina Marx und Jürgen Peters (Bündnis 90/Die Grünen) und Wolfgang Orphal vom Seniorenbeirat. Etwa drei Stunden lang, zeigte und erläuterte Thomas Meier in sachlichen Worten die Symptome und Ursachen für den maladen Gesamtzustand des Reviers. „Das Einzige, was wir hier seit 2019 im Stadtwald machen, ist kranke Bäume zu entnehmen. Wir betreiben keine Durchforstung oder geregelte Waldwirtschaft im eigentlichen Sinne“, fasst er die alarmierende Situation zusammen.

Gelichtet und karg ist der Stadtwald an immer mehr Stellen. Die anhaltende Trockenheit macht allen Bäumen zu schaffen. Quelle: Moritz Jacobi

Holzernte bindet Kapazitäten

Bis vor wenigen Jahren sah die Situation noch anders aus. „Da bislang immer 14.000 Festmeter nachwuchsen, war ein Einschlag von 12.000 Festmetern pro Jahr kein Problem“, rechnet Meier vor. „Bei selektivem Einschlag über das gesamte Revier sieht man diese Entnahme praktisch kaum.“ Doch musste 2019 die beinahe dreifache Jahresmenge eingeschlagen werden, ganze 32.000 Festmeter Kiefernholz. Im Jahr darauf war es immerhin noch die doppelte Jahresmenge, und für das laufende Jahr stehen die Prognosen ähnlich. Angesichts dieser Größenordnungen würden dann die Bürger unruhig, wenn sie plötzlich ganze Flächen gerodet vorfänden, so der Fachmann.

Manch ein gesunder Baum fällt hirnlosem Vandalismus zum Opfer, wie hier am Gördensee. In diesem Fall war der Baum der Stärkere von beiden. Quelle: Moritz Jacobi

Auch für die Stadtverordneten unschwer zu erkennen war an diesem Samstag der regelrecht gerupft anmutende Baumbestand östlich des Gördensees. Die dortigen Kiefern sind in den vergangenen Trockenjahren enorm ausgedünnt worden, und auch in diesem und im nächsten Jahr werde hier einiges entnommen werden müssen, so der Förster. Was dann bleibt, sind beinahe kahle Flächen, die dringend der Aufforstung bedürfen, solange es überhaupt noch Bestände von Altbäumen gibt, in deren Schatten die jungen Pflanzen hochkommen können.

Wildbestände gefährden den Waldumbau

Am Johannisburger Anger weist der Waldexperte die Stadtpolitiker diesbezüglich auf ein großes Problem für den angestrebten Waldumbau hin: Mehr Laubbäume seien das Ziel. Junge Laubbäume stünden jedoch auf der Speisekarte von Rot- und Damwild ganz oben. Die zarten Triebe sind für die Tiere leicht zu erreichen und eine ideale Nahrungsquelle. Später werde auch die Rinde großflächig angefressen. Da die Bestände jedoch nicht ausreichend dezimiert würden, fielen zahllose Jungbäume nach kurzer Zeit dem Wildverbiss zum Opfer, so der Förster.

Förster Meier erläutert am Johannisburger Anger den Zusammenhang zwischen Jagd und Forstwirtschaft Quelle: Moritz Jacobi

Aus Kostengründen mache eine Einzäunung ganzer Areale aber nur bei kleineren Flächen Sinn, sagt Meier. „Wenn wir den Waldumbau wollen, dann brauchen wir die Bejagung.“ Solange die Förster jedoch nicht selbst in die Wildbestände eingreifen können und die Stadt nicht zusätzlich zur Verpachtung von Jagdrevieren auch die Ausstellung eigener Begehungsscheine betreibe, werde es wohl bei rein nominellen Abschussquoten bleiben, deren Erfüllung schlecht überprüfbar ist.

Toter Eichenwald bleibt vorerst stehen

Schon ein Blick auf das Satellitenbild offenbart im Verlauf der Jahre immer mehr gelichtete und kahle Flächen. Am Boden zeigt Förster Meier, dass auch die stehen gebliebenen Bäume alles andere als gesund sind. Und es betrifft längst nicht nur die Kiefer. Der Eichenwald zwischen den Straßenbahngleisen und der Anton-Saefkow-Allee auf Höhe des SOS-Kinderdorfs sei bereits im Absterben begriffen, sagt er, als er die Gruppe dort um sich versammelte.

Die jüngeren Eichen hätten etwas länger ausgehalten, vermutlich aufgrund ihrer altersbedingt höheren Plastizität. „Die toten Bäume bleiben hier aber vorerst stehen. Vielleicht wird irgendwann einmal die heimische Stieleiche wieder hier ansässig“, sofern ihr nicht die invasive Traubeneiche aus Nordamerika den Standort streitig mache, was inzwischen im ganzen Land Brandenburg zu beobachten sei.

Auch der ganz kleine Baumnachwuchs hat es nicht leicht. Er wird bevorzugt von Rehen und Hirschen angeknabbert. Quelle: Moritz Jacobi

Hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt

Aus wirtschaftlicher Sicht immerhin ein Trostpflaster: Die zwangsläufig erforderliche Holzernte und schnelle Verwertung der vielen angeschlagenen Bäume trifft gegenwärtig auf dem Weltmarkt auf eine sehr starke Nachfrage. Vor allem China und Nordamerika kauften viel Holz aus Europa, sagt Thomas Meier. Daher ließen sich die teuren Aufforstungsarbeiten gut aus der zwangsläufigen Holzernte finanzieren. Wenn zukünftig mehr aufgeforstet und in die Baumpflege investiert werde, aber weniger geerntet werden könne, würden diese Einnahmen wieder wegbrechen.

Die Stadt hat nach Templin und Fürstenwalde der Fläche nach den drittgrößten Stadtforst im Land Brandenburg mit 3360 Hektar. Das Revier Altstadt umfasst davon zirka 1200 Hektar, die zu etwa drei Vierteln von Kiefernbeständen geprägt sind und durch Verkehrswege sowie bebaute Flächen wie den Flugplatz Briest zerschnitten werden. An den Randflächen hat der Stadtforst zusätzlich zur eigentlichen Holzernte auch mit 120 km Straßen- und Schienen zu tun, für deren Sicherung oftmals weitere Fällungen erforderlich sind.

Thomas Meier ist der Stadtförster in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Investitionsstau am Forsthaus, Bürokraft erforderlich

Also alle Hände voll zu tun – erst recht, wenn man wie Thomas Meier nur fünf Waldarbeiter aus dem eigenen Betrieb zur Verfügung hat und für viele Arbeiten externe Firmen beauftragen muss. Auch der bürokratische Aufwand sei zeitraubend, gesteht er, „daher wäre eigentlich eine Bürokraft mit etwas forstlichem Sachverstand wünschenswert, die mir diesbezüglich den Rücken frei halten könnte, damit ich wieder mehr zur eigentlichen Forstwirtschaft komme.“

Das alte Forsthaus am Eichendorffweg zeigt einen massiven Sanierungsbedarf. Es fehlt sogar an vernünftigen Toiletten oder Duschen für die Waldarbeiter – ein angemessener Arbeitsplatz sollte anders aussehen. Fast alle anderen Forsthäuser, die der Stadtforst bis ins 20. Jahrhundert hinein unterhielt, sind aufgegeben und geschlossen worden. Einige der mitunter prächtigen Immobilien wurden verkauft, etwa die Villa an der Wilhelmsdorfer Landstraße.

Das kleine Forsthaus am Eichendorffweg könnte eine Auffrischung vertragen. Quelle: Moritz Jacobi

