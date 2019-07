Brandenburg/H

Einen solchen Fall haben die Potsdamer Staatsanwältin und die Brandenburger Amtsrichterin noch nie erlebt. Obwohl der Angeklagte sturzbetrunken Auto gefahren ist, sind sie sich einig: Er bekommt den eingezogenen Führerschein sofort zurück und darf sich wieder hinters Steuer setzen.

Der Fall eignet sich als Musterbeispiel dafür, wie man sich nach einer Trunkenheitsfahrt verhalten kann, um den Schaden möglichst gering zu halten.

Die Vorgeschichte: Der 16. Februar 2019 ist zunächst ein Freudentag für den 29 Jahre alten Mann, der in Brandenburg/Havel geboren wurde und nun mit seiner Familie im benachbarten Landkreis Potsdam-Mittelmark lebt.

Erfolgreichen Hausbau gefeiert

An jenem Samstag gibt es etwas zu feiern. Das Eigenheim ist fertig geworden. Der junge Familienvater empfängt aus diesem Anlass Kollegen, Nachbarn und Freunde in seinem Bauwagen. Immer wieder stößt er an auf den erfolgreichen Hausbau. Das geht so über viele Stunden.

Am späten Abend, alle Gäste sind fort, ändert der Mann seinen Plan. Er will nicht im neuen Haus schlafen, sondern die Nacht mit Frau und Kind verbringen. Er setzt sich gegen 23 Uhr in sein Auto, so weit ist der Weg ja nicht.

Doch weit kommt der betrunkene Autofahrer tatsächlich nicht. Die Polizei stoppt ihn und wittert Alkohol. Die Messung ergibt einen Wert von 1,94 Promille. Der stolze Eigenheimbesitzer ist seinen Führerschein auf der Stelle los.

Existenziell bedroht

Die Konsequenzen sind bitter für ihn, bedrohen seine Existenz als selbstständiger Handwerker. Denn er ist täglich auf sein Auto angewiesen. Also stellt er jemanden ein, der ihn fährt. Sein Verdienst schrumpft entsprechend.

Der Kleinunternehmer unternimmt auch sonst alles, um einigermaßen aus dem Schlamassel herauszukommen. Er nimmt sich einen guten Anwalt und betreibt Wiedergutmachung in eigener Sache.

Am Dienstag im Amtsgericht Brandenburg/Havel legt der Verteidiger die Einschätzung der Begutachtungsstelle für Fahrerlaubnis vor. Demnach hat sich der Mann schon wenige Tage nach seiner Alkoholfahrt zwei Monate lang in die verkehrspsychologischen Einzelintervention begeben.

Alkoholkonsum bis dato verharmlost

Dort zeigt er sich einsichtig und erkennt auch, dass er seinen Alkoholkonsum bis dato verharmlost hat. Seit der Nachtfahrt, die sein Anwalt als „einfach eine Doofheit“ bezeichnet, rührt der Angeklagte keinen Tropfen Alkohol mehr an.

Er lässt nach ein paar Monaten eine Haaranalyse machen, dessen Ergebnis der Rechtsanwalt dem Gericht vorlegt. Die Chemiker bescheinigen ihm Abstinenz.

Staatsanwältin und Richterin sind beeindruckt, zumal der Angeklagte auch nie zuvor straffällig geworden war. Er bekommt das, was sein Verteidiger als „Sechser im Lotto“ bezeichnet.

WWF freut sich über 1500 Euro

Das Strafverfahren gegen ihn wird eingestellt mit der Auflage, dass er 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlt. Vor die Wahl gestellt, entscheidet er sich für die Umweltorganisation WWF statt für den Denkmalschutz.

Danach folgt der entscheidende Moment. Die Richterin zieht den am 16. Februar eingezogenen Führerschein aus der Akte. Mit dem feiert der Angeklagte noch im Gerichtssaal ein Wiedersehen.

Von Jürgen Lauterbach