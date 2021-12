Brandenburg/H

Der Ansturm auf die Booster-Impfungen lässt in Brandenburg an der Havel nicht nach. Doch jetzt sorgt ein Fehler in der Covpass-App für Ärger.

Fehler in der App

Wer zuerst mit Johnson & Johnson geimpft wurde und jetzt den Booster hat, gilt laut App nicht als vollständig geimpft. „Mein Handy sagt mir, dass ich erst in zwei Wochen den vollständigen Impfschutz habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch extra zum Boostern gegangen, um einen besseren Schutz zu haben und das Programm erklärt mir, dass er jetzt schlechter ist, als vorher. Ich verstehe das nicht und hoffe auf eine Korrektur“, sagt die Brandenburgerin Christin Willnat.

Gisela Opitz kennt sich mit Impfzertifikaten aus. Sie leitet die Easy-Apotheke in der Hauptstraße und fragt sich, warum die App den falschen Impfstatus anzeigt. „Bislang war mir das Problem nicht bekannt, das sorgt erst mal für Staunen und Skepsis. Bei den Impfungen ist aber alles korrekt, nur die Technik spielt nicht mit. Das ist schade, wird aber hoffentlich bald behoben. Wir können aber nicht einfach drei Impfungen eintragen, wie bei Leuten, die einen anderen Booster erhalten haben“, sagt sie der MAZ.

Opitz und ihre Mitarbeiter drucken Betroffenen deshalb die QR-Codes für die Erst- und Boosterimpfung aus und bitten sie, diese dann für die 14-tägige Übergangszeit bei 2G-Kontrollen vorzuzeigen.

Christin Willnat ist geboostert, doch die Covpass-App zeigt den falschen Impfstatus. Quelle: Andre Großmann

Die Telefone glühen

Die MAZ ruft bei der Hotline der Covpass-App an und erreicht Mitarbeiter Martin Nöring. „Der Fehler ist uns bekannt und die Telefone glühen deswegen. Durch das Boostern gibt es leider noch Kinderkrankheiten bei der App. Die Techniker sind dran. Wir wissen aber nicht, wie lange es noch dauert, geben uns aber die größte Mühe, die Fehler schnellstmöglich zu beheben“, sagt er.

Auch Nöring empfiehlt Betroffenen, in den 14 Tagen nach der Booster-Impfung, die ausgedruckten QR-Codes und den gelben Impfpass als Nachweis mitzunehmen. Er betont, dass die App zu einer Zeit entwickelt wurde, als die Notwendigkeit von Booster-Impfungen noch nicht abzusehen war.

Ärztin beruhigt Geimpfte

Denn zunächst war für das Vakzin von Johnson & Johnson nur eine Corona-Impfung geplant. Dann dachten die Experten der Ständigen Impfkommission „Stiko“ aber um, bewerteten den Impfschutz als ungenügend und empfohlen eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff.

Ärztin Mina Stoyanova beruhigt Geimpfte. Quelle: André Großmann

Auch Hausärztin Mina Stoyanova äußert sich zum Fehler in der App und beruhigt die Brandenburger. „Menschen, die jetzt nach der Erstimpfung mit Johnson & Johnson geimpft wurden, haben natürlich einen ganz normalen Booster. Das sollten sie wissen, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen“, sagt die Medizinerin.

Christin Willnat ist froh, dass sie und andere Geimpfte jetzt Klarheit haben. Sie trug ihre QR-Codes bei jedem Gang aus dem Haus mit sich herum, doch das ist jetzt vorbei. „Ich wünsche mir, dass der nächste Impfnachweis in der Covpass-App direkt funktioniert und die Entwickler nachbessern. So können alle entspannter den Alltag genießen“, sagt sie.

Von André Großmann