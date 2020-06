Trotz Corona – Brandenburger Theater präsentiert neuen Spielplan

Brandenburg/H

Bevor alle Messen mit dem Spielzeitende gesungen sind, geht das Brandenburger Theater insbesondere mit seinem Orchesters in den kommenden Tagen noch einmal in die Vollen. Nach Monaten, in denen sich das Haus in der Corona-Krise mehr schlecht als recht mit einigen Online-Angeboten über die Zeit rettete, gibt es nun drei Sonderveranstaltungen, die am 18., 19. und 20. Juni anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Großen Hauses zu erleben sind.

Drei Abende, dann ist Spielzeitende

Die Symphoniker eröffnen das Spielzeitende am Donnerstag, 18. Juni (17.30 und 20.30 Uhr) im Großen Haus mit einem Konzert, bei dem erstmals der scheidendende Chefdirigent Peter Gülke und sein Nachfolger Olivier Tardy am Pult zu erleben sein werden. 75 Gäste sind dabei erlaubt, wenn alles perfekt gestellt wird, könnten es auch 116 Besucher werden, die auf und mit Abstand genießen.

Jugendtheaterleiter Steffan Drotleff, der jetzt Pressesprecher ist, Oliver Tardy, Christine Flieger und Frank Martin Widmaier (v.li.) informierten am Montag in einer Pressekonferenz über die Wiederaufnahme der Arbeit. Quelle: Rüdiger Böhme

Tags darauf am 19. Juni wird im Domstiftsgut in Mötzow um 20 Uhr unter der Leitung von Olivier Tardy ein Benefizkonzert für freiberufliche Künstler gespielt, 150 Gäste sind dort zugelassen, das verspricht einen Benefizanteil von 1500 Euro, den das mit acht einem Millionen-Euro-Etat ausgestattete Haus für Projekte freier Künstler spenden will, deren Einnahmen in den zurückliegenden Monaten bei in der Regel 0 Euro lagen.

Am Samstag, 20. Juni, werden um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr in einem Stundenprogramm Szenen und musikalischen Ausschnitten der aktuellen und der kommenden Spielzeit gezeigt. Karten dafür gibt es noch.

Planung für Sommerprogramm in Arbeit

Dass sich der neue Chefdirigent Olivier Tardy weder von Corona-Krise noch von anderen Widrigkeiten bremsen lässt, machte der agile Dirigent Montag schnell klar. Sein Programm für die kommende Spielzeit steht. Und bis es soweit ist, will und wird er sein Orchester vom Dom über das Industriemuseum bis in den Theaterpark setzen um im Sommer sein Publikum zu finden und zu entschädigen.

Der Saisonauftakt der neuen Spielzeit ist momentan für den 11./12. September geplant, dann wird – wie bereits in der MAZ angekündigt – Werke von Beethoven und Schostakowitsch geben. Im Oktober lautet das Motto: „ Spanien in Europa“, im November „Meisterwerke“, im Januar „ Weimar“ und im Februar „Klassisch variiert“. Bis Mai steht das Konzept, und neben Olivier Tardy und Peter Gülke werden beispielsweise Petr Popelka und Florian Ludwig den Taktstock führen.

Spannende Sonderkonzerte

Zudem wird es sechs Sonderkonzerte geben, die teilweise in den drei großen Stadtkirchen zu hören sein werden. Dazu gehört Beethovens 9. Sinfonie ebenso wie das Mozartrequiem, das Weihnachts- und das Neujahrskonzert oder eine Operngala. Noch am Montag war Tardy dazu im Gespräch mit dem Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht. Und ganz besonders freut er sich auf das Konzert im Industriemuseum: Antonín Dvořáks „ Neue Welt passt wunderbar an diesen Platz und diese Zeit“.

Die Symphoniker aber auch die Rammstein-Coverband "Feuerengel" wissen, welch ideale Kulisse für flammende Konzerte das Industriemuseum der Stadt Brandenburg ist. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch Sprechtheater soll in der kommenden Spielzeit wieder auf die Bühne kommen. Am 4. September wird die fertige aber nun überarbeitete „Faust“-Inszenierung erstmals gespielt, tags darauf wird wie angekündigt das Solostück „Judas“ mit Urban Luig auf der Marienberg-Bühne Premiere feiern. Zur Weihnachtszeit solle es dann auch wieder eine Weihnachts-Entertainment-Programm geben.

Überraschend entlassen

Allerdings ist in diesem Jahr der langjährige Hauptdarsteller Frank Jesko-Idler nicht mehr dabei. Der langjährige Chef des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB), der unter Klaus Deschner auch ersatzweise künstlerischer Leiter war, wurde aus bisher unbekannten Gründen vor einigen Tagen entlassen. Bereits Montag wurden Bewerbergespräche mit möglichen Nachfolgern geführt.

Einigen Spaß verspricht die Premiere der Komödie „Die Bärenfalle“ von Rébecca Déraspe, die am 12. Februar 2021 als deutsche Erstaufführung am Brandenburger Theater gezeigt werden soll. Des Jugendtheaterstück „Verletzte Jugend“ soll am 10. April 2021 ebenso nachgeholt werden wie die Kinderoper „Cinderella“ im Juli 2021.

Freie Künstler gehen in dieser Saison leer aus

Frank-Martin Widmayer bedauerte es Montag sehr, dass man „anders als das Orchester“ Stücke nicht einfach „umswitchen“ könne, weil das Repertoire eines Orchesters einfach größter sei als das einer nichtexistenten Schauspielsparte, die auf die Zusammenarbeit mit freien Künstlern angewiesen sei. Diese Freien wolle er auch 2021 wieder ins Boot holen. Die finanziellen Totalausfälle, die diese Künstler in dieser Spielzeit durch die vom Theater mit Hinweis auf „höhere Gewalt“ gekündigten Verträge haben, wird das BT aber nicht ausgleichen.

Auch die kommende Spielzeit wird vom Corona-Virus, möglichen neuen Erkrankungswellen, Einschränkungen und kurzfristigen Änderungen geprägt sein. Doch das Haus sei gut vorbereitet, betonten alle Theaterverantwortlichen Montag. Geschäftsführerin Christine Flieger versprach, man werde sich um das Publikum bemühen, auch wenn sie wisse „das es auch viele Ängstliche im Publikum gibt, die noch unter Corona-Schock stehen.“

Flieger hofft: „ab Januar wieder voll spielfähig.“

Sie hoffe, das BT sei „ab Januar wieder voll spielfähig.“ Beim Konzert-Abo setze man wegen der geringeren Besucherzahl aber wohl bis Dezember aus. Olivier Tardy, der vor Spiellust sprühte, will das dann gar nicht so stehen lassen. Im Zweifel werde man dann die Programme öfter spielen um die Musik auch in Krisenzeit zum Publikum zu bringen. Mit den Technikern des Hauses, deren Engagement er ausdrücklich lobte, habe er dabei „wunderbare Partner“ an seiner Seite, die dafür sorgen, dass der Besuch sicher sei. Deshalb, so Tardy abschließend: „Kommen Sie zu uns, ansteckend ist hier nur die Musik!“

Von Benno Rougk