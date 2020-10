Brandenburg/H

„Glück gehabt!“, kommentiert der KuKuKK e.V. (Kunst und Kultur Klein Kreutz) auf seiner Facebookseite, als am Mittwoch feststeht, ab wann die neue Corona-Verordnung greifen wird. Denn der Verein rund um den Vorsitzenden Philipp Rudolf veranstaltet den Töpfermarkt in und ums Paulikloster. Der kann am kommenden Wochenende, 31. Oktober und 1. November, tatsächlich noch stattfinden. Allerdings mit einer deutlichen Verschärfung des Hygienekonzeptes. Das haben die Veranstalter zuletzt am Donnerstag endgültig mit der Stadt abgestimmt.

Nur mit Maske aufs Gelände

Zwei Änderungen sind dabei ganz wesentlich, erzählt Philipp Rudolf. „Wir erwarten auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine Maske“, sagt er. Auch wenn den Organisatoren bewusst sei, dass das normalerweise unter Einhaltung der Abstände nicht verpflichtend ist, gehen sie auf Nummer sicher. „Wir machen es konsequent“, so Rudolf.

Zusätzlich musste die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich auf dem Markt aufhalten, gravierend herunter geschraubt werden. Maximal 150 Leute draußen und 100 Leute drinnen, lautet die amtliche Vorgabe. „Weil das organisatorisch sehr schwierig ist, wird es darauf hinauslaufen, dass nur insgesamt 150 Leute aufs Gelände dürfen.“ Noch vor einer Woche ist der Veranstalter von 1000 Personen ausgegangen.

Mit einem Ticker werden die Besucher am Eingang gezählt, gegebenenfalls müssen Leute warten. Um die Aufenthaltszeit des Einzelnen beim Bummel über den Markt zu minimieren, folgt daraus eine weitere Maßnahme. „Wir haben kurzfristig auf Gastronomie verzichtet, damit unsere Besucher nicht länger verweilen, um noch etwas zu essen oder zu trinken“, führt Rudolf bedauernd aus.

Vier Stände mit Kulinarischem waren vorgesehen. Am Eintrittspreis von 1,50 Euro ändert sich nichts – 50 Cent davon bekamen Besucher bisher als Getränkebon zurück. „Den gibt es nicht. Es ist schon schwierig genug, alles zu realisieren und zu finanzieren“, sagt Rudolf. „Wir bitten um Verständnis.“

Längere Öffnungszeiten

Das Personal aus den gastronomischen Ständen wird nun gebraucht, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Philipp Rudolf fühlt sich gewappnet, potenziellem Unmut zu begegnen, sollten Menschen länger warten müssen oder sich der Maske verweigern. „Unser Markt, unsere Regeln. Wer das nicht akzeptieren kann, muss leider draußen bleiben“, sagt er, meint aber zugleich: „Ich bin optimistisch, dass es nicht solche Wellen schlagen wird.“

„Wir tun, was wir machen müssen und können, um alles gut über die Bühne zu bringen“, sichert Rudolf zu. Grundsätzlich gilt für ihn aber: „Es ist der 23. Töpfermarkt. Wir haben das immer hingekriegt und solange das geht, werden wir das weiter machen.“

Um den Andrang auf das Gelände zu entzerren, ist der Töpfermarkt diesmal täglich zwei Stunden länger geöffnet. Am Samstag und Sonntag kann er jeweils von 9 bis 18 Uhr – anders, als es auf den Flyern steht – besucht werden.

Stadt sieht Durchführung kritisch

Neben dem Markt beim Paulikloster werden am Sonntag, 1. November, die Händler der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen. Der verkaufsoffene Sonntag wird unter der aktuell für bestimmte Straßen geltenden Maskenpflicht und der zulässigen maximalen Kundenzahl pro Quadratmeter in den Geschäften durchgeführt. Kontrollen dazu finden im Rahmen der regulären Bestreifung des Stadtgebietes statt, kündigt der zuständige Sicherheits- und Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt ( CDU) an.

Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft ( STG), sieht momentan keine Veranlassung, den verkaufsoffenen Sonntag nicht zu machen. „Wir halten uns an die Gesetze und die Verordnungslage und damit auch an die bestehenden Gültigkeiten“, sagt er. „Sobald wir eine Verfügung bekämen, das abzusagen, würden wir danach handeln“, führt er aus.

In der Stadt wird die Durchführung von Töpfermarkt und damit verbundenem verkaufsoffenem Sonntag jedoch kritisch bewertet. „Wir haben Stand heute keine rechtliche Grundlage zur Absage / Verbot der Veranstaltung. Wir halten die Veranstaltung und die Teilnahme vor dem Hintergrund der aktuellen Lage aber für bedenklich“, sagt Michael Brandt ( CDU). „Ab Montag erwarten wir eine neue Rechtslage.“

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) appelliert zudem an die Bürger, bereits jetzt Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. „Jeder sollte selbst überlegen, was er tut“, meint Scheller dazu.

Von Antje Preuschoff