Trotz Coronafalls: Brandenburger Theater zeigt Jesus Christ Superstar

Am 15. Oktober soll die bekannte Rockoper Jesus Christ Superstar im Großen Saal des Brandenburger Theater Premiere feiern. Doch es gibt ein Problem. Stephan Kanyar wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich derzeit noch in Quarantäne. Doch schon bald will der musikalische Leiter wieder am Dirigentenpult stehen und auch die Premiere über die Bühne bringen.

Dem 49 Jahre alten Künstler aus Berlin, der nach eigenen Angaben voll geimpft ist, geht es bereits wieder besser und er möchte seine Arbeit in Brandenburg an der Havel wieder aufnehmen, sobald er die Quarantänezeit hinter sich hat. Also schon bald.

Stephan Kanyar hat dem Brandenburger Theater zu einem „fantastischen Kollegen“ verholfen, der aktuell für ihn einspringt, die Choreographie mit dem Ensemble weiter einstudiert und auch mit den Brandenburger Symphonikern probt.

Rob Paul übernimmt

Der gebürtige US-Amerikaner Rob Paul aus Seattle ist gut mit Stephan Kanyar bekannt und ebenfalls auf Musicals spezialisiert. Als Dirigent, Arrangeur, Pianist und Keyboarder ist er in ganz Europa und Amerika tätig. Und weil er die bekannte Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice am Theater in St. Gallen musikalisch leitet, steckt Paul zudem voll im Stoff.

„Da brennt nichts an“, versichert Stephan Kanyar, der vor seiner Erkrankung schon mit dem Ensemble gearbeitet hat. Frank Martin Widmaier, der das Stück in Brandenburg an der Havel inszeniert, habe eine sehr besondere Mannschaft zusammengestellt, das Publikum könne sich auf eine Aufführung mit fantastischen Leuten freuen.

Die Erkrankung nennt Stephan Kanyar lästig. Sich gegenseitig im Krankheitsfall zu vertreten, sei unter Künstlern Berufsalltag. Der musikalische Leiter: „Das Blödeste, was passieren könnte, wäre abzusagen.“

„Alle sind durchgetestet“

Dazu soll es in Brandenburg an der Havel nicht kommen, zumal alle anderen Künstler, die auf der Bühne stehen, nicht mit dem Virus infiziert und nicht erkrankt sind, wie Steffan Drotleff versichert. „Alle sind durchgetestet“, fügt der Theatersprecher hinzu.

Nun zahle sich aus, dass die Proben in „Clustern“ stattfinden, Sänger, Regie, Technik, Orchester also gruppenweise separat proben, mit Maske und Abstand. Allerdings sehen sich Teile der Belegschaft im Theater, soweit der MAZ, offenbar wenig informiert über den Stand der Dinge.

Die Premiere am 15. Oktober und die Folgetermine sieht das Brandenburger Theater nicht gefährdet. Für alle Aufführungen gibt es aktuell noch Karten. Ursprünglich sollte das Musical Jesus Christ Superstar schon im Juni im Theaterpark stattfinden, wurde seinerzeit aber abgesagt.

Von Jürgen Lauterbach