Trotz Delta-Variante: Impfmüdigkeit in Brandenburg nimmt deutlich zu

Die lange unerfüllte Sehnsucht nach einer Corona-Impfung ist ziemlich plötzlich einer wachsenden Impfmüdigkeit gewichen. Fachleute in Brandenburg an der Havel sehen die Entwicklung mit großer Sorge. Im MAZ-Interview ermuntert Milena Schaeffer-Kurepkat (57) dazu, gerade jetzt nicht nachzulassen und das inzwischen wirklich gute Impfangebot auch zu nutzen. Seit Februar 2016 leitet die Ärztin das Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel als Ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin.

Milena Schaeffer-Kurepkat ist Ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

MAZ: Die Sonne lacht, die Menschen sind wieder fröhlich, es gibt offenbar nur noch einen mit Covid-19 infizierten Menschen in der Stadt Brandenburg an der Havel. Sind wir über dem Berg?

Milena Schaeffer-Kurepkat: In keiner Weise, auch wenn die Inzidenz niedrig ist und das sommerliche Klima günstig. Aber weil nicht mehr so viel getestet werden muss, erfahren wir auch nicht mehr von jeder Infektion mit dem Coronavirus. Vor allem aber ist die Delta-Variante auf dem Vormarsch und es ist nur eine Frage der Zeit, wann dieses aggressive Virus das Land und auch die Stadt Brandenburg erreicht.

Wie weit ist die Stadt denn mit dem Impfen?

Für Brandenburg an der Havel ist mir keine Impfquote bekannt, nach meinem Eindruck sind Brandenburger beim Impfen gar nicht schlecht und nehmen vereinbarte Termine auch fast immer wahr. Aber die erreichten Impfquoten im Land von gut 50 Prozent Erstimpfung und 30 Prozent Zweitimpfung reichen bei Weitem nicht. Auch wenn erfreulicherweise mehr als 70 Prozent der stärker gefährdeten Menschen ab 60 inzwischen geschützt sind. Aber die niedrigen Impfquoten bei den Jüngeren sind das Problem.

Inwiefern?

Viele sehen vor allem die Lockerungen, das Ende des Lockdowns mit seinen vielen Einschränkungen. Das Risiko scheint geringer, der Druck sinkt, Menschen werden nachlässig. Nicht 50 Prozent Impfquote müssen wir erreichen, sondern mindestens 70 Prozent. Dass wir davon noch weit entfernt sind, spüren wir hier im Gesundheitszentrum ebenso wie in den anderen Impfstellen.

Am Anfang steht die Aufnahme und Abklärung in der Zentralen Impfstelle im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof. Quelle: Rüdiger Böhme

Was ist passiert?

Bis vor etwa zwei Wochen waren alle Impftermine, die wir freigegeben haben, im Nu ausgebucht. Die Hotline war überlastet. Im Klinikum und meines Wissens auch im Impfzentrum Stahlpalast war das ebenso. Da reichten die Impfstofflieferungen nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Inzwischen haben wir genügend Impfstoff und freie Termine. Und die Anmeldung klappt ganz schnell und unkompliziert.

Aber niemand will sich mehr impfen lassen?

Die Zahl der Anmeldungen und damit auch die Impfbereitschaft lassen spürbar und deutlich nach. Der Impfstoff geht nicht mehr weg wie geschnitten Brot, nicht einmal Biontech. Unsere Mitarbeiterinnen am Servicetelefon drehen zeitweise Däumchen. Diese Entwicklung beunruhigt mich sehr.

Wegen der erwähnten Delta-Variante?

Ja, weil absehbar ist, was uns im Herbst erwartet, wahrscheinlich schon im August oder September. Dann wird die Delta-Variante vorherrschen und vermutlich 90 Prozent aller Coronavirus-Infektionen ausmachen. Dieses Virus ist ansteckender und macht wahrscheinlich kranker. Der Impfschutz funktioniert aber sehr gut, wenn man zweimal geimpft ist. Wir haben gute Chancen, wenn sich wieder mehr Menschen impfen lassen und die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn das ist in keiner Weise vernünftig.

Vor Ort in der Zentralen Impfstelle im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof stellt Aileen Raschke sofort die digitalen Impfnachweise aus. Quelle: Rüdiger Böhme

Hat das Gesundheitszentrum schon Impfstoff vernichtet?

Leider ja, zum Glück bisher aber nur sehr wenig. Eine einmal angebrochene Flasche muss in kurzer Zeit verbraucht sein.

Kann man bei Ihnen auch spontan zum Impfen vorbeikommen, ohne Termin?

Da muss man Glück haben. Um keinen Impfstoff zu vergeuden, planen wir möglichst genau. Das geht am besten mit Terminvereinbarungen. Aber manchmal entstehen Impflücken. Bis vor Kurzem war so etwas kein Problem, wir haben einfach die Nachrücker auf der Warteliste angerufen. Doch Wartelisten gibt es nicht mehr.

Der Impfstoff von Johnson and Johnson scheint ganz gut angenommen zu werden. Wie kommt das?

Eine einmalige Impfung damit reicht für den formal kompletten Impfschutz, das ist gerade in der bevorstehenden Urlaubszeit ein wichtiges Argument. Aber bei Johnson and Johnson habe ich gemischte Gefühle. Erstens steht nicht so viel von diesem Impfstoff zur Verfügung und zweitens ist es medizinisch fraglich, ob er wirklich ausreichend auch vor der Delta-Variante schützt.

In wenigen Worten: Mit welchem guten Argument machen Sie impfmüden Brandenburgern Beine?

Wir müssen schneller sein als das Virus.

Das Gesundheitszentrum ist online, per Telefon unter 03381/2147451 oder per E-Mail unter der Adresse: corona@gzb-brandenburg.de für Terminbuchungen erreichbar. Auch das Städtische Klinikum vergibt Impftermine online.

Von Jürgen Lauterbach