Brandenburg/H

Sie hatten die Wahl, sich als Neubürger vielleicht am Wohnort seiner Eltern in Kleinmachnow etwas zu suchen, in ihrer Heimatstadt Potsdam oder in Brandenburg an der Havel, einer Stadt, mit der sie bisher nicht viel am Hut hatten.

Mirelle Georg und Jonas Inacker, beide 21 Jahre jung, haben sich für Brandenburg an der Havel entschieden und sind in ihrer Wohnung in Bahnhofsnähe mit Hündchen Amalia (2) bestens angekommen.

„Brandenburg an der Havel vereinigt das Beste von zwei Welten“, versichert Jonas Inacker. Die „perfekte Kombination“ aus Ruhe und Natur mit viel Wasser einerseits, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zu Berlin andererseits.

Der Masterstudent lacht und sagt: „So viele Menschen sind von der Stadt begeistert, aber ich habe noch niemanden getroffen, der von Kleinmachnow schwärmen würde.“ Dort gebe es nach seinem Geschmack zu wenig Restaurants und kaum Kulturangebote.

Die miteinander verlobten Studenten, die zuvor in Koblenz studiert und in der Nähe gewohnt haben, sind also Brandenburger Neubürger mit Leib und Seele. Doch an einer Stelle drückt der Schuh. Sie sind offiziell noch gar keine Bürger der Stadt. Erst am 18. November haben sie einen Termin im Bürgerservice bekommen, um sich anzumelden.

Ummeldung und Führungszeugnis

Mirelle Georg fürchtet das Bußgeld, das droht, wenn sich jemand als Neuankömmling nicht rechtzeitig ummeldet und an seinem neuen Heimatort registrieren lässt. Für die Studentin doppelt schwierig, weil sie als Mitarbeiterin der Schülerhilfe nebenher ihr Studium finanziert, jedoch für den Job ein polizeiliches Führungszeugnis benötigt. Vor November keine Chance.

Die junge Frau ist eigens zum Nicolaiplatz gefahren, hat ihre Situation erklärt und sozusagen um Gnade gebettelt, erst freundlich, dann etwas forscher, aber in beiden Fälle ohne Erfolg. Sie erfuhr lediglich, dass man nichts für sie tun könne und sie nur eine von vielen sei.

Die MAZ hat in der Verwaltung nachgefragt wegen des drohenden Bußgeldes. Immerhin: Der für Ordnung und Sicherheit verantwortliche Michael Scharf gibt Entwarnung. Er bestätigt zwar, dass die nicht erfolgte, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Anmeldung mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden kann.

Entscheidend ist Datum der Terminbuchung

Doch trage die Verwaltung bei der Prüfung von Verwarn- bzw. Bußgeldern der derzeitigen Situation Rechnung. „Es wird berücksichtigt, wann der Termin für die Meldeangelegenheit vereinbart wurde und wann der tatsächliche Einzug erfolgt ist“, versichert Scharf. Auch bei den Ausweis- und Passangelegenheiten.

Dem jungen Paar droht also kein Ungemach. Mirelle George hat sich sogar mit ihrer Arbeitgeberin verständigen können, weil sie zuvor schon in Koblenz für sie tätig war.

Weil sie die Bußgeldsorge los sind, kann der etwas misslungene Willkommensgruß des Brandenburger Rathauses den jungen Leuten nichts anhaben. Weil sie eine nette Vermieterin gefunden haben, die dem Paar mit Hündin Amalia sogar den Zutritt in den Garten hinterm Haus gewährt, steht dem Brandenburger Glück der Neubürger nichts mehr im Wege.

Mirelle Georg und Jonas Inacker können einen großen Teil ihrer Arbeit von ihrer Brandenburger Wohnung aus erledigen, natürlich unterstützt von Hündin Amalia. Quelle: Jürgen Lauterbach

Für beide fügt sich gerade alles. Jonas Inacker hat seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht, schließt sein Master-Studium an und hat für sein Praktikum in der Trumpf-Gruppe in Ditzingen bei Stuttgart einen Arbeitgeber gefunden, der Mitarbeitern große Flexibilität gewährt. Einen Großteil seiner Arbeit darf der Master-Student am heimischen Computer von Brandenburg aus erledigen.

Mirelle Georg, die als Jugendliche aufs Sportinternat in Frankfurt an der oder gegangen ist und als Leistungsringerin aktiv war, beginnt gerade ihr Fernstudium im Fach Public Relations. Auch das funktioniert gut von der gemütlichen kleinen Wohnung aus. Die wuschelige Amalia ist ebenfalls zufrieden mit dem Arrangement, denn so bleibt sie nie allein.

Der Tipp des Taufvaters

Aber wie sind die Verlobten auf Brandenburg an der Havel gekommen, die Stadt, sie als Potsdamer Schüler trotz der räumlichen Nähe kaum wahrgenommen haben? Der Brandenburger Helmut Matthies ist der Taufvater von Jonas Inacker. Im Mai führte er die beiden durch die Stadt, pries dabei deren Vorzüge und lud sie am Ende auf die Toto-Terrasse an der Havel ein. Und schon war es um das Paar vom Rhein geschehen.

Inzwischen entdecken und genießen beide die neue Heimat und sehen deren Verwaltung inzwischen auch den Holperstart nach.

Von Jürgen Lauterbach