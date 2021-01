Trotz Insolvenz: Adler-Filiale im Beetzsee-Center soll Ende Januar wieder öffnen

Brandenburg/H

Die Modekette Adler plant trotz Insolvenz, ihre Filiale im Brandenburger Beetzsee Center nach Ende des Corona-Lockdowns wieder zu eröffnen. Der Modemarkt in Brandenburg an der Havel mit seinen 16 Mitarbeitern sei ein wichtiger Standort für das Unternehmen, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf MAZ-Anfrage. Trotz der Pleite soll der Geschäftsbetrieb vorerst unverändert weiter gehen. Es sei geplant, sämtliche Standorte in Deutschland – auch den in Brandenburg – nach dem 31. Januar 2021 wieder zu eröffnen.

Das Unternehmen hatte am Sonntag verkündet, dass es einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht aus Aschaffenburg gestellt hat. Ziel sei es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren und „für die Zeit nach Corona zukunftsfähig zu machen“.

Mögliche „Veränderungen in der Filialstruktur“

Der Insolvenzplan bestimme alle gesellschaftsrechtlichen, finanziellen und operativen Maßnahmen, die dafür erforderlich sind. Ob und in welchem Umgang es zu Veränderungen in der Filialstruktur kommt, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so der Sprecher. Der Geschäftsbetrieb werde unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt.

Die Adler Modemärkte AG betreibt nach eigenen Angaben derzeit 171 Märkte, davon 142 in Deutschland, sowie einen Onlineshop. Zum 30. September 2020 waren rund 3350 Mitarbeiter bei dem Unternehmen. In Berlin und Brandenburg arbeiten insgesamt 111 Mitarbeiter in sieben Filialen. Demnach erzielte die Gruppe im Jahr 2019 einen Umsatz von 495,4 Millionen Euro.

Von Feliks Todtmann